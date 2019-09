Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Robert De Niro și-a aratat disprețul pentru Donald Trump și cu ocazia premierei peliculei ”The Irishman” la New York: ”Sper ca o sa fie pus sub acuzare, trebuie sa se mearga pana la capat”, a spus actorul citat de platforma Variety, conform Mediafax.”E așa un golan” (low life), a spus…

- Mult așteptatul film al lui Martin Scorsese, The Irishman (Irlandezul), urmarește trei barbați de-a lungul a zeci de ani din viața lor, mergand in urma cu povestea pana in anii ’50. Al Pacino, Robert De Niro și Joe Pesci au intrat cu toții sub cuțitul CGI (o tehnologie folosita in filme de curand pentru…

- Urmatorul film al regizorului Martin Scorsese, ''The Irishman'', cu legendarul duo Robert De Niro - Al Pacino in distributie, va avea parte de o lansare limitata in cinematografele americane inainte de a fi difuzat pe platforma Netflix, care a produs acest lungmetraj, informeaza AFP.…

- Netflix a lansat, miercuri, trailer-ul celui mai nou film al lui Martin Scorsese, "The Irishman". Din distribuția lungmetrajului fac parte unii dintre cei mai apreciați actori: Robert De Niro, Al Pacino si Joe Pesci. De asemenea, in filmul care a avut un buget de peste 140 de milioane de dolari apar…

