Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Robert De Niro, premiat cu Oscar pentru „The Godfather: Part II” si „Raging Bull”, este acuzat de o fosta angajata de discriminare de gen si pentru ca a creat un mediu de lucru abuziv pentru femei. Graham Chase Robinson cere daune de 12 milioane de dolari, scrie presa americana.

- Intre altele, De Niro ar fi folosit un limbaj sexist, cuvinte defaimatoare la adresa angajatelor lui, iar despre Robinson, care era asistent executiv, spunea ca este „sotia lui de la birou". „Robert De Niro este o persoana care se agata de vechile moravuri. Nu accepta ideea ca barbatii ar trebui sa…

- Presedintele Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, a primit milioane de dolari de la traficanti de droguri, inclusiv de la Joaquin Guzman "El Chapo", sustine procuratura din New York, relateaza agerpres.ro.

- Presedintele Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, a primit milioane de dolari de la traficanti de droguri, inclusiv de la Joaquin Guzman 'El Chapo', sustine procuratura din New York, relateaza joi Reuters si AFP.

- Compania de productie a lui Robert De Niro a dat in judecata o fosta angajata și ii cere despagubiri de 6 milioane de dolari. Aceasta ar fi deturnat fonduri si urmarit programe Netflix in timpul programului de lucru.

- Compania de productie a lui Robert De Niro a dat in judecata o fosta angajata și ii cere despagubiri de 6 milioane de dolari. Aceasta ar fi deturnat fonduri si urmarit programe Netflix in timpul programului de lucru. Canal Productions o acuza pe Chase Robinson si pentru ca a decontat facturi exorbitante…

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.