Stiri pe aceeasi tema

- Seminarul de informare „Solutii financiare de sustinere a mediului antreprenorial”, organizat de FNGCIMM la Oradea in data de 26.09.2019, a marcat finalul campaniei de promovare a programului Start-Up Nation. Seria de evenimente a debutat la Craiova, unde a avut loc conferinta de lansare, urmata de…

- George Pușcaș (23 de ani) a fost convocat de selecționerul Cosmin Contra pentru „dubla” cu Spania și Malta. Atacantul lui Reading e incantat de mutarea in Anglia. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești,…

- 'Educatia financiara este foarte importanta pentru orice persoana, indiferent daca activeaza in domeniul financiar sau nu. Fiecare roman trebuie sa inteleaga cum sa-si gestioneze chibzuit banii si ca, inca de la tinerete, este esential sa-si planifice viitorul. In lumea financiara, timpul este unul…

- Astazi, pe DN1 A (km 108), chiar in fata Primariei Gura Vitioarei, un TIR, circuland din directia Ploiesti spre Brasov, a provocat un accident rutier, care a blocat total circulatia pe sosea

- Circulatia va fi intrerupta joi, pe DN 1A, pe raza orasului Valenii de Munte, intre orele 10,00-11,00, cand are loc o parada in cadrul Targului anual de Sfanta Maria, a anuntat, miercuri, Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Soferii vor fi dirijati pe o ruta ocolitoare.…

- Alexandra Valentina Irimia, absolventa a Colegiului ”Mihai Viteazul” din Ploiesti, este unul dintre elevii care au reusit sa obtina media zece la Bacalaureat in sesiunea din iulie 2019. Cu o asa performanta, Alexandra a ales sa plece sa-si continue studiile la o universitate de prestigiu din Anglia.

- Astazi, 4 iulie 2019, de la ora 18.00, pe arena Silviu Ploieșteanu-Tineretului, va debuta ultimul meci-test al Petrolului desfașurat in județul Brașov, cu doua zile inaintea intoarcerii acasa, la Ploiești. Dupa Chindia Targoviște, oponenta amicala de sambata, 30 iunie, de pe „Metrom”, o echipa de Liga…

- In perioada 02.07.2019 05.07.2019, se vor desfasura doua transporturi cu depasiri pe traseul :BISTRITA ndash; DN17 ndash; SARATEL ndash; DN15A ndash; DN16 ndash; REGHIN ndash; DN15 ndash; TARGU MURES ndash; DN13 ndash; DC59 ndash; DC58 ndash; DANES ndash; DN14 ndash; SIGHISOARA ndash; DN13 ndash; CENTURA…