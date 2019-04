Stiri pe aceeasi tema

- "Colegii mei din Senat si din Comisia juridica stiu, le-am transmis solicitarea mea ca sa urgenteze elaborarea avizului pe care trebuie sa il prezinte plenului si le-am declarat ca eu sunt dispus in orice moment sa vin in fata plenului pentru a-mi prezenta punctul de vedere", a afirmat Calin Popescu…

- "Oficialii europeni nu sunt in masura, nu sunt capabili, in sensul acesta, sa ofere un singur element concret. Ei vorbesc despre niste intentii de aprobarea a unor ordonante care ar avea anumite consecinte. Eu nu am vazut proiectul de ordonanta, nu stiu ei in ce masura sunt capabili sa defineasca…

- „Avem nevoie de alegeri in doua tururi. Si acum, eu il invit pe domnul Tariceanu sa sustina alaturi de PNL, alaturi de USR, alaturi de PMP, alaturi de UDMR si ce partide mai avem in Parlament, ca eu cred ca numai PSD nu e de acord cu doua tururi asa cum stau lucrurile acum. Pai atunci ce discutie…

- Legi facute, in unele situatii, „franjuri”, tocmai pentru a se gasi „portite” legale de salvare a clientelei politice, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, fiind un excelent executant. Puterea sta linistita dupa ce presedintele Johannis a fost „faultat” si nu mai poate ataca aceste OUG. Singurul…

- Biroul permanent al Senatului a respins, luni, solicitarea PNL ca votul pe dosarul presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, prin care se solicita inceperea urmaririi sale penale, sa se dea in sedinta de luni. Cererea DNA este blocata, astfel, de mai bine de patru luni, in Parlament, Senatul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, sustine ca Ordonanta de urgenta 114 din decembrie 2018, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, va fi aplicata, dar exista posibilitatea de a se face anumite ajustari. …

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat la Digi24 ca, dupa decizia Curtii Constitutionale, trebuie sa se intre intr-o stare de normalitate "normativa", dar si "in activitatea de interpretare si de aplicare a legii". "Vom adopta acte juridice de natura sa permita indreptarea acestor abuzuri",…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a reacționat pe contul sau de socializare la recenta decizie a Curții Constituționale privind ilegalitatea celebrelor protocoale intre SRI și PICCJ, ICCJ, CSM. Senatorul aradean arata ca acum s-a deschis poarta spre normalitate in Romania, stat democratic și european.…