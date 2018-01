Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a inceput prima sedinta a Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2018, la care participa si presedintele Klaus Iohannis. In cadrul sedintei se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017, scrie Mediafax. Presedintele Klaus Iohannis a criticat,…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, i-a spus vineri presedintelui Klaus Iohannis ca este dezamagita de discursul acestuia din cadrul sedintei CSM, sustinand ca factorul politic nu ar trebui sa existe in acest for. Judecatoarea Gabriela Baltag…

- Presedinele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a vorbit in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in care se prezinta raportul de bilant pe 2017 si se alege noua conducere, despre nerealizarile Consiliului, spunand ca, desi astepta unitate de la…

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- Presedintele Klaus Iohannis s a declarat vineri multumit de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii CSM in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. Totodata, Seful Statului a precizat ca in 2017 a aparut asa un entuziasm de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul…

- Președintele Klaus Iohannis prezent astazi la ședința de alegeri a CSM, a declarat ca, in cazul in care se va discuta despre o modificare a Constituției, este necesar sa se introduca și criterii de integritate pentru politicieni, astfel incat persoane urmarite penal și condamnate sa nu mai poate avea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca...

- A inceput prima sedinta a Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2018, la care participa si presedintele Klaus Iohannis. In cadrul sedintei se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017.

- Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a reunit in prima ședința pentru anul 2018, la care participa si presedintele Klaus Iohannis. In cadrul sedintei se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017. La sedinta de vineri, plenul CSM isi va alege noua…

- Vineri, incepand cu ora 10.00, are loc prima sedinta a Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2018. Presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat prezenta la intrunirea plenului CSM. In cadrul sedintei se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri, incepand cu ora 10.00, la sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in care va fi aleasa noua conducere si se va discuta raportul de activitate pe anul 2017. Aceasta va fi prima aparitie publica a sefului statului din acest an.

- Seful statului si-a anuntat participarea la sedinta de vineri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform programului, in sedinta se va prezenta raportul de activitate al CSM pe anul trecut si se va alege noua conducere a institutiei. Judecatoarea Simona Marcu candideaza pentru functia de…

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va discuta raportul de activitate al Consiliului si se va alege noua conducere. Consiliul Superior al Magistraturii va alege din randul membrilor judecatori si procurori, presedintele si vicepresedintele…

- Klaus Iohannis urmeaza sa fie prezent la prima sedinta de plen a CSM-ului din 2018. Pe agenda publica a sefului statului, afisata pe site-ul Presedintiei, se mentioneaza ca vineri dimineata, incepand cu ora 10, Klaus Iohannis se va afla la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Concret, primul…

- Seful statului si-a anuntat participarea la sedinta de vineri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform programului, in sedinta se va prezenta raportul de activitate al CSM pe anul trecut si se va alege noua conducere a institutiei.

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va discuta raportul de activitate al Consiliului si se va alege noua conducere. La sedinta de vineri, Consiliul Superior al Magistraturii va alege, din randul membrilor ...

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit agendei sefului statului publicata pe site-ul Administratiei Prezidentiale. Seful statului la participa incepand cu ora 10,00 la sedinta plenului CSM. La…

- Presedintele Klaus Iohannis va merge, maine, la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, sedinta in care urmeaza sa se stabileasca noua conducere a CSM. Va fi ales un nou presedinte, dar si un nou vicepresedinte, anunta Antena 3.La aceeasi sedinta urmeaza sa vina si ministrul Justitiei,…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara a ramas in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. Proiectul…

- ICCJ decide daca va sesiza CCR privind legile Justitiei. Sedinta are loc joi Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, joi, in sedinta Sectiilor Unite, daca sesizeaza CCR privind legile Justitiei. Plenul Senatului dezbate modificarile legii 317, privind CSM. Legile privind statutul magistratului si…

- Senatul va acorda vot final, in sedinta plenului de joi, in calitate de Camera decizionala, propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), act normativ a carui dezbatere a inceput in sedinta plenului de miercuri.

- Senatul va acorda vot final, in sedinta plenului de joi, in calitate de Camera decizionala, propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), act normativ a carui dezbatere a inceput in sedinta plenului de…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu considera ca modificarea Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii este necesara pentru ca aceasta institutie "nu si-a indeplinit in 13 ani rolul de garant al independentei Justitiei, de organism de autoreglementare a sistemului…

- Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste sectia speciala pentru investigarea magistratilor. Astfel, comisia speciala condusa de Florin Iordache a decis ca sectia speciala sa fie condusa de un…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, a postat un mesaj acid pe contul sau de Facebook la o zi distanta dupa ce Cristi Danileț, judecator la Tribunalul Cluj și fost membru in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat ca luni, intre orele 12:00 și 13:00, judecatorii și procurorii din județele…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae a depus 30 de amendamente la Legea privind Statutul magistratilor. Unul dintre acestea abroga prevederea actuala care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi. In legea actuala la art. 54 (3) se spune ca "Presedintele…

- Camera Deputatilor se reunește, miercuri, in sedinta de plen pentru a dat vot pe proiectele de lege privind modificarea Legii organizarii judiciare si a Legii CSM, ultimele doua din pachetul de reforma a justiției. In plus, deputații vor supune votului modificarea Regulamentului, propusa in urma ședinței…

- Legile Justitiei | Inspectia judiciara ramane structura cu personalitate juridica in cadrul CSM Presedintele Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a precizat, marti, ca PSD renunta la infiintarea Consiliului National de Integritate a magistratilor, mentionand ca Inspectia…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a adoptat marti un amendament la legea 317/2004 privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit caruia presedintele sectiei de judecatori a Consiliului este de drept presedintele…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a adoptat marti un amendament la legea 317/2004 privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit caruia presedintele sectiei de judecatori a Consiliului este de drept presedintele…

- Intrebat de ce exista „aceasta graba” privind votul pe legea 303, care ar urma sa fie dat astazi , imediat dupa ședința solemna in memoria regelui Mihai, in condițiile in care pentru maine sunt anunțate proteste, Iordache a raspuns: „Noi nu ținem ședințele de Birou Permanent in funcție de cum se organizeaza…

- Luni este o zi speciala in Parlament. Pe langa activitatea normala, se organizeaza o sedinta solemna in memoria Regelui Mihai. Coalitia PSD-ALDE pregateste insa si o miscare-supriza, care va agita din nou spiritele daca va dusa la capat asa cum se discuta in interior.Vezi si: Basescu il `da…

- ”Dupa opinia mea, dna Carmen Dan trebuie sa se gandeasca foarte serios daca nu este necesar sa produca niste schimbari la ministerul pe care il conduce si poate se gandeste si legat de jandarmi. Eu cunosc, cel putin personal, multi ofiteri in Jandarmeria Romana, adjuncti ai dlui Cucos, care au fost…

- Dupa ce deunazi ii ceruse Gabrielei Firea sa anuleze “imediat decizia evident ilegala” privind amplasarea unui Targ de Craciun in Piata Victoriei si sa lase “cetatenii sa se manifeste daca vor dori sa faca acest lucru”, de aceasta data fostul sef al statului a analizat incidentele aparute in fata Guvernului,…

- Membrii comisiei conduse de Florin Iordache (PSD) au votat pentru pastrarea art. 54 alin (1) in vigoare in prezent - numirea procurorilor de rang inalt. PSD a votat abrogarea propriei propuneri din initiativa legislativa, ramane forma in vigaore a Legii 303/2004. Astfel: (1) Procurorul general al Parchetului…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a decis sa il reclame pe Calin Popescu Tariceanu la CSM. Kovesi il acuza pe presedintele Senatului ca face afirmatii de o gravitate extrema la adresa Directiei Nationale Anticoruptie. "Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie cere Consiliului Superior…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat marti, in totalitate, raportul Inspectiei Judiciare privind controlul facut la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), concluzionand ca managementul Parchetului a fost unul eficient, spun surse din cadrul…

- Magistrații Curții Supreme au admis, luni, recursul Cameliei Bogdan și pe cel al Asociației Forumul Judecatorilor din Romania la decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 8 februarie anul acesta, prin care Bogdan a fost exclusa din magistratura. Primul termen al procesului a fost stabilit…

- Curtea Suprema de Justiție a amanat pronunțarea hotararii in cazul Domnicai Manole, care a cerut anularea hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care i-a fost ridicata imunitatea de magistrat și urmarita penal. Ședința de astazi a fost programata de mai bine de o luna.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat joi, despre dezbaterea din plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind propunerea legislativa de modificare a legilor Justiției, ca "pe alocuri s-a folosit un limbaj dublu", precizand ca, din punctul sau de vedere, finalul era știut.…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia in discutie, marti, raportul Inspectiei Judiciare (IJ) asupra activitatii DNA. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca este nedumerit de ce trei dintre membrii echipei de control a IJ au o concluzie, iar ceilalti trei au alta…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia in discutie, marti, raportul Inspectiei Judiciare (IJ) asupra activitatii DNA. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca este nedumerit de ce trei dintre membrii echipei de control a IJ au o concluzie, iar ceilalti trei au alta…

- Ministrul Justitiei a fost prezent, luni, la o a doua sedinta consecutiva a Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii in care s-a discutat pe marginea raportului si a controlului facut, in vara, de o echipa de 6 inspectori din cadrul inspectiei Judiciare. Explicand, in…

- Inspectorul sef adjunct al Inspectiei Judiciare, Gheorghe Stan, a fost chemat in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru a-si spune punctul de vedere legat de raportul Inspectiei Judiciare in urma controlului la DNA. La ședința CSM este prezent și ministrul…

- Ședința de la Consiliul Superior al Magistratiurii (CSM) este momentan in plina desfașurare. Inspectorul sef adjunct al Inspectiei Judiciare (IJ) Gheorghe Stan a fost chemat astazi in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru a-si spune punctul de vedere legat de…

- Șefința de la Consiliul Superior al Magistratiurii (CSM) este momentan in plina desfașurare. Inspectorul sef adjunct al Inspectiei Judiciare (IJ) Gheorghe Stan a fost chemat astazi in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru a-si spune punctul de vedere legat de…

- Inspectorul-sef adjunct al Inspectiei Judiciare, Gheorghe Stan, urmeaza sa isi prezinte, luni, in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM, punctul de vedere cu privire la raportul intocmit dupa controlul efectuat la DNA.Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a Consiliului Superior…

- Sedinta PSD in care vor fi stabiliti inlocuitorii ministrilor demisionari s-a terminat. Liderii de la centru si din teritoriu ai PSD s-au reunit, vineri, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) pentru a decide cine ii va inlocui pe cei trei ministri demisionari Sevil Shhaideh (Ministerul…

- Teodor Carnaț a mers astazi la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru a-și anunța demisia, dupa ce a picat testarea la poligraf, proba necesara pentru accederea in funcția de președinte al Autoritații Naționale de Integritate la care a candidat. „Ma consider integru. Pe perioada…