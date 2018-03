Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea i-a convocat, joi, pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența, in care vor vorbi despre legile Justiției. Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de Florin Iordache, și-a reluat ieri activitatea.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența pe legile justiției, anunța Antena3.- in curs de actualizare

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, miercuri, la Senat ca este convins de faptul ca președintele PSD Liviu Dragnea spune adevarul, și daca se dovedește implicarea SRI in formarea Guvernului USL din 2012, atunci ar trebui schimbate toate legile si create institutii care nu sunt abuzive. “Daca lucrurile…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea, miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat marti ca majoritatea PSD - ALDE "a ingropat" solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia privind modificarea legilor Justitiei, afirmand ca in comisia de modificare a legilor Justitiei vor urma modificari la Codurile penale, iar "procesul…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Simpla prezența la București a celui de-al doilea om din Comisia Europeana – practic, ”guvernul Europei” – spune mai multe decat declarațiile facute, la finalul vizitei, de oficialul de la Bruxelles . Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a trantit pe masa ingrijorarile Europei despre noi, acasa la…

- „Eu cred ca a fost o intalnire buna si prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Din punctul nostrul de vedere, am precizat urmatoarele lucruri: deciziile CCR sunt general obligatorii si, in ceea ce priveste legile justitiei, le vom pune in concordanta cele trei legi cu deciziile CCR,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a ajuns la Bucuresti, unde il asteapta o zi plina de intalniri pe tema justitiei. Primele discutii au fost cu Dragnea si Tariceanu, urmeaza intrevederi cu presedintele si premierul, dar si cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu ministrul Justitiei,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, ca nu a abordat deloc subiectul justitiei in cadru intrevederii pe care a avut-o cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Mai mult, Dragnea a subliniat ca nu ar fi fost de acord sa stea de vorba pe aceasta tema, chiar daca demnitarul american ar…

- Intalnirea se desfasoara in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Ultima intalnire Dragnea - Klemm a avut loc in 13 noiembrie anul trecut. Discutiile de atunci au vizat Muzeul Holocaustului.

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, vineri, la Slatina, ca asteapta raportul de evaluare a activitatii DNA, ce va fi prezentat joia viitoare, de Tudorel Toader, adaugand ca acesta nu va putea plasa responsabilitatea catre Parlament in ceea ce priveste decizia in cazul Codrutei Kovesi.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala vor fi modificate foarte repede in Parlament, mentionand ca este important ca restul prevederilor au fost declarate constitutionale.…

- Daniel Suciu a fost ales miercuri, in sedinta, in functia de lider al grupului deputatilor PSD, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al partidului.Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat declaratiile facute astazi, la Bruxelles, de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, scrie Digi 24."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct…

- Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, reacționeaza la cele doua decizii prin care Curtea Constituționala a stabilit ca unele articole din proiectele care modifica Legea 303/2004 și Legea 304/2004 sunt neconstituționale.„Din punctul meu de vedere, deciziile…

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…

- Totodata, reprezentantii ambasadei precizeaza ca printre angajatii misiunii exista diplomati care au realizat o traducere, dar si o analiza a textelor ce privesc propunerile de modificari ale legilor justitiei. "In decursul ultimelor luni, ambasada a urmarit, indeaproape si cu atentie,…

- Apoi, Ambasada Frantei in Romania a transmis ca "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop". In acest context, Andi Cristea, europarlamentar PSD, a…

- Judecatorul Cristi Danilet spune ca, daca declaratia presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, potrivit careia ''Legile justitiei sunt facute cu magistrati si pentru magistrati" este reala, atunci ea este foarte grava.Liviu Dragnea vorbește despre…

- „Fara indoiala este un raspuns. Noi le-am tradus in engleza. Nu puteam sa traducem și in engleza, și in franceza, și in germana, șamd. Dar demersul pe care noi l-am inițiat a plecat de la reacția ambasadelor de acum o saptamana. Este incorect fața de Parlamentul Romaniei, fața de Romania, modul in…

- Precizarea vine in contextul in care presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate…

- Precizarea vine in contextul in care presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate…

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.…

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.Precizarea…

- Intalnirea dintre reprezentantii ONG-urilor si premierul Mihai Tudose s-a incheiat. Reprezentantii protestatarilor i-au transmis un ultimatum premierului si i-au pus in vedere sa dea ordonanta de Urgenta impotriva legilor justitiei votate in Parlament."Am avut trei solicitari. Vrem sa se solicite…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse legilor justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa indentifice nici macar un articol care sa afecteze independenta justitiei. Liderul PSD…

- Fostul premier Sorin Grindeanu intervine in scandalul generat de legile justiției și spune ca presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, are din punct de vedere al Parlamentului expertiza in acest domeniu.„Domnul Iordache este deputat și daca nu ma inșel este…

- Magistrați din toata țara protesteaza impotriva modificarilor operate de majoritatea parlamentara la legile Justiției. Au facut-o și o fac in continuare atat procurori cat și judecatori. Boicotul s-a extins acum chiar și in cadrul Comisiei parlamentare speciale pentru modificarea legilor justiției…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au transmis joi un comunicat comun prin care atrag atentia ca modificarea in Parlament a legilor justitiei, precum si amendamentele depuse la Codurile Penale risca sa puna in pericol progresele facute de Romania in…

- "Consideram ca dupa 27 de ani de la Revolutie, magistratii sunt oameni si acolo unde au gresit cu rea-credinta si grava neglijenta trebuie sa plateasca. Noi am pus destul de multe garantii, astfel incat cetateanul nemultumit se indreapta impotriva statului, iar statul se indreapta apoi printr-o actiune…

- Florin Iordache: Nu este necesar avizul Comisiei de la Veneția, legile justiției intaresc lupta anticorupție Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza…

- ”Raspund in felul urmator: nu exista niciun fel de motiv de ingrijorare, cele trei legi au fost adoptate intr-o consultare publica care nu cred ca a existat pana in acest moment si este rezultatul observatiilor primite de la CSM, de la asociatiile profesionale si raspunde corelarilor legilor adoptate…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza sistemului judiciar nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, deoarece legile, asa cum au fost ele…

- Directiva privind prezumția de nevinovație, vazuta diferit de ministrul Justiției, de coaliția PSD-ALDE și de catre premier. Mihai Tudose a transmis, joi, ca Directiva europeana trebuie transpusa mot-a-mot, și a precizat ca daca Parlamentul nu va face acest lucru in timp util, Guvernul va trebui sa…

- Parlamentarii USR din comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei au propus, marti, la numai cinci minute dupa inceperea dezbaterilor, suspendarea sedintei pe motiv ca trebuie sa fie prezenti la plenul Camerelor reunite ale Parlamentului unde se dezbate proiectul legii bugetului de stat…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a transmis, luni, presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, o scrisoare deschisa in care precizeaza ca "Justitia trebuie sa ramana putere a statului, a oamenilor...

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Membrii comisiei vor dezbate, in continuare, modificarile la Codurile Penale pentru aplicarea…

- Procurorul care instrumenteaza ultimul dosar al lui Liviu Dragnea continua asaltul la Comisia speciala condusa de Florin Iordache, care incepe astazi dezbaterile pe modificarea Legilor Justitiei. Alexandra Lancranjan revine pe pagina ei de Facebook cu noi exemple prin care desfiinteaza modificarile…