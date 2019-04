Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat sambata seara, referitor la discutiile pe marginea adoptarii Codurilor penale, ca "in lipsa urgentei, nu poate fi adoptata o Ordonanta de Urgenta". "O simpla precizare! In lipsa urgentei, nu poate fi adoptata o Ordonanta de Urgenta!", a spus Toader intr-o…

- O sedita a avut loc marți in biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, la care au participat premierul Viorica Dancila, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu și ministrul Tudorel Toader. Dupa aproape trei ore de discutii, nu s-a stabilit in mod cert daca in sedinta de miercuri va fi…

- Liviu Dragnea a afirmat intr-o conferinta de presa sustinuta joi la Parlament ca nu a vazut "varianta finala" a ordonantei de urgenta pregatita de ministrul Tudorel Toader. Insa, dupa doar cateva minute, liderul PSD a oferit o informatie esentiala despre proiectul de act normativ.Astfel, potrivit…

- Liderii PSD se reunesc luni in ședința a Biroului Permanent Național, iar una dintre teme va fi situația ministrului Justiției, atacat de tot mai mulți social-democrați, care i-au reproșat ca nu iși asuma o ordonanța pe amnistie și grațiere. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea ca exista o nemulțumire…

- Jurnalistul Rareș Bogdan are o reacție extrem de virulenta, dupa ce a citit scrisoarea ministrului Justiției, Tudorel Toader, din Financial Times, prin care recomanda ca Laura Codruța Kovesi sa nu fie susținuta la șefia Parchetului European.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea i-a pregatit intrebarea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-a prezentat luni, un raport in care iși prezinta activitatea desfașurata in cei doi ani in care s-a aflat in fruntea Ministerului. Toader spune ca raportul sau are 85 de pagini, va fi publicat pe site-ul Ministerului și susține ca principala sa preocupare a fost…

- Deputatul PMP Marius Pașcan considera ca ordonanța anunțata de ministrul Justiției privind deschiderea unei noi cai de atac pentru cei condamnati de catre complete nelegal constituite reprezinta un act normativ pentru „amnistie și grațiere mascate”.„Sariți, oameni buni! La doi ani de la marșavia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat duminica seara ca a redactat un proiect de ordonanta de urgenta, pentru a da posibilitatea persoanelor condamnate de completuri "nelegal constituite" si care nu mai sunt in termen sa poata depune contestatii in anulare. Tudorel Toader a mai anuntat si o…