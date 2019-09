Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, joi, pentru desemnarea Laurei Codruța Kovesi in funcția de procuror-șef european. Potrivit surselor MEDIAFAX, au existat 17 voturi „pentru" din totalul de 22 de voturi exprimate.Ședința Consiliului UE a inceput la 11:30, ora Romaniei.Surse ...

