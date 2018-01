Stiri pe aceeasi tema

- "Prima aparitie publica a presedintelui Romaniei m-a facut sa ma intreb daca se numeste Iohannis sau Basescu, de vreme ce a ales sa vorbeasca in discursul de la sedinta de alegeri din CSM de ingrasatul porcului in Ajun de Craciun. In anul Centenarului as prefera, mai degraba, un presedinte mediator…

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- Judecatorul Cristi Danilet spune ca, daca declaratia presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, potrivit careia ''Legile justitiei sunt facute cu magistrati si pentru magistrati' este reala, atunci ea este foarte grava. ''Daca aceasta declaratie…

- Carmen Iohannis a sosit zambitoare si le-a urat "Craciun fericit" celor care o asteptau, relateaza News.ro. Anul trecut, presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au asistat impreuna la slujba de Craciun, la Biserica romano-catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde merg de fiecare…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit agerpres. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor…

- Manifestari comemorative in cinstea martirilor din Decembrie 1989 Foto: Arhiva/ Isabela Aivancesei. În toata tara se desfasoara zilele acestea manifestari comemorative în cinstea martirilor din Decembrie 1989, simpozioane, expozitii, mese rotunde si concerte. Tot astazi, Senatul…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla joi la pranz in Piata Universitatii, unde participa la ceremoniile de comemorare a victimelor Revolutiei. Seful statului a fost intampinat cu aplauze in Piata Universitatii. Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa actualei guvernari, precizând ca românii au ajuns sa strige fin nou în strada, ca în 1989, ”Jos comunismul!”.Șeful statului i-a vizat pe politicienii care "nu vor sa se desprinda de metehnele…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care arata ca "La 28 de ani de la Revolutia Romana, gandul meu se indreapta catre romanii care s-au opus in strada dictaturii si au luptat pentru libertate si democratie." Seful statului aminteste ca "In 1989,…

- Simona Halep, Ion Tiriac si Ilie Nastase au fost prezenti ieri in Parlamentul Romaniei, pentru a sustine reincluderea in circuitul sportiv a Arenelor BNR din Capitala. Demersul celor mai influente personaje din tenisul romanesc este sprijinit de Daniel Zamfir, presedintele Comisiei economice din Senat,…

- Legile Justitiei |Modificarile privind Legile organizarii judiciare si CSM vor fi dezbatute miercuri Propunerile de modificare a legilor 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 privind CSM vor intra, miercuri, in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, dupa ce, in prealabil, se va dezbate…

- Intr-un mesaj postat luni dimineata pe Facebook, Tomac spune ca alaturi de Robert Turcescu a participat acum doua luni, impreuna cu PNL si USR, la sedinta de constituire a Comisiei speciale privind legile justitiei convocata de PSD si a cerut, alaturi de celelalte partide de opozitie, sa nu se constituie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- "Decizia presedintelui Donald Trump privind orasul Al-Quds (denumirea araba a Ierusalimului - n.red.) transforma trupele americane din Irak intr-o tinta legitima", a avertizat Akram al-Kaabi, liderul grupului paramilitar Al-Nojaba. Grupul paramilitar, creat in anul 2013 si sustinut de Gardienii…

- "Inaintea zilei de 1 Decembrie, presedintele a facut declaratii care politizau Ziua Nationala. De asemenea, discursul de Ziua Nationala a fost menit sa imparta Romania in doua. A gasit acest moment potrivit sa arate ca exista doua Romanii - una a lui si a sustinatorilor lui si alta a celor care nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a rostit, in sfarsit, expresia ce parea la incepurile democratiei magica: „numai impreuna” . Sa intelegem ca acest „impreuna” ii cuprinde si pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu? Iata intreaga fraza: „Numai impreuna, implicati si determinati, vom reusi sa construim…

- ”Dupa opinia mea, dna Carmen Dan trebuie sa se gandeasca foarte serios daca nu este necesar sa produca niste schimbari la ministerul pe care il conduce si poate se gandeste si legat de jandarmi. Eu cunosc, cel putin personal, multi ofiteri in Jandarmeria Romana, adjuncti ai dlui Cucos, care au fost…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a laudat, vineri, pe romanii care au iesit intreg anul in strada pentru a apara justitia si statul de drept, criticandu-i totodata pe liderii coalitiei de la putere, care "inventeaza scenarii despre un alt fel de stat", pentru a tine Romania "captiva", ca "sa o foloseasca…

- Iohannis, la receptia de Ziua Nationala: De teama justitiei, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre…

- „Eu am cantat in Piata Constitutiei si in Piata Universitatii, fiind locurile istorice unde se organizeaza Targul de Craciun. Piata Victoriei este piata celor care doresc sa se manifeste, nu un loc al muzicii, culturii sau diversiunii. In oricare dintre cele doua locuri cant cu drag si imi doresc sa…

- Ovidiu Lipan Tandarica a anuntat, vineri, pe Facebook, ca refuza sa cante in Piata Victoriei, la Targul de sarbatori organizat de Primaria Capitalei. Artistul a spus ca acest loc apartine „celor care doresc sa se manifeste”.„Eu am cantat in Piata Constitutiei si in Piata Universitatii, fiind…

- "Avem o preocupare constanta in ceea ce priveste domeniul smart city, de aceea vom publica pe SEAP, in cateva zile, anuntul privind demararea procedurii de achizitie pentru o strategie smart city pentru Capitala. Ne dorim acest lucru pentru ca avem foarte multe propuneri care sunt extrem de interesante…

- "Statele Unite observa cu preocupare ca Parlamentul Romaniei analizeaza proiecte de lege care ar putea submina actiunile de combatere a coruptiei si ar putea slabi independenta justitiei in Romania. Aceste legi, propuse initial de Ministerul Justitiei, ameninta progresele inregistrate de Romania…

- “Factorul politic nu intervine decat prin a prelua toate amendamentele venite de la asociatiile profesionale, cred ca e cel mai bun mod de consultare. Toti cei care protesteaza ar trebui sa vada ca incercam cu sprijinul asociatiilor profesionale, cat si al CSM sa facem niste legi mai bune (…) Trebuie…

- Presedintele Romaniei nu va mai avea dreptul sa refuze numirile la conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a votat astazi PSD, in comisia speciala pe legile justitiei, condusa de Florin Iordache (autorul infamei OUG 13). 0 0 0 0 0 0 Astfel, PSD + ALDE continua macelarirea justitiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca abrogarea prevederii potrivit careia putea refuza o singura data numirea magistratilor este o incercare nepotrivita, precizand ca aceasta nu va ramane asa. 1 0 0 0 0 0 "Este o incercare nepotrivita si nu va ramane asa. (...) Am…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, despre abrogarea prevederii care ii permite presedintelui sa refuze numirea procurorilor si judecatorilor, ca “nu va ramane asa”. ”Este o incercare nepotrivita si nu va ramane asa”, a afirmat presedintele Iohannis. Intrebat ce va face, Klaus Iohannis a precizat:…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va promulga legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot ”imediat ce va ajunge” la el, seful statului spunand ca a fost ”neplacut surprins” de absenta parlamentarilor PSD de la lucrarile Comisiei de aparare, in care trebuia…

- Președintele Klaus Iohannis a mers cu trenul la Ploiești. Este o premiera, in mandatul șefului statului. El ca participa la dezbaterea „Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiesti”. ”In drum spre Ploiești, pentru a discuta despre viitorul smart al orașelor din Romania”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a calatorit miercuri dupa-amiaza cu trenul spre Ploiesti, unde va participa la dezbaterea "Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiesti". Seful statului a postat si o fotografie din tren pe pagina sa de Facebook. Ziarul Incomod din Ploiesti…

- Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, existand si doua opinii separate, potrivit surselor citate. PNL a depus la CCR, pe 24 octombrie, sesizarea privind Hotararea Parlamentului care obliga fiecare cetatean sa se prezinte in fata Comisiei pentru controlul SRI, atunci cand este citat…

- PNL a depus la CCR, pe 24 octombrie, sesizarea privind Hotararea Parlamentului care obliga fiecare cetatean sa se prezinte in fata Comisiei pentru controlul SRI, atunci cand este citat. „PNL a depus, astazi, sesizarea la CCR pe hotararea Parlamentului care modifica modul de functionare al…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata, reluand explicatia ca nu detine informatii sau documente necesare clarificarii imprejurarilor…

- În cadrul Târgului de Craciun din acest an, patinoarul va fi amplasat în jurul statuii lui Matei Corvin din Piața Unirii. Acest mod de amplasare a stârnit furia fostului viceprimar, care și-a expus nemulțumirile public, pe pagina personala de Facebook. „Rugam…

- "Ce poate fi mai jenant pentru un ministru al Justiției decat sa minta?! (...) Toader a mințit din nou in legatura cu Codurile: ca ar fi fost adoptate fara dezbatere. Minți cu nerușinare, ministrule! Codurile au fost dezbatute 10 luni in Comisii parlamentare speciale și apoi au fost adoptate, doua…

- "Ce poate fi mai jenant pentru un ministru al Justitiei decat sa minta?! (...) Toader a mintit din nou in legatura cu Codurile: ca ar fi fost adoptate fara dezbatere. Minti cu nerusinare, ministrule! Codurile au fost dezbatute 10 luni in Comisii parlamentare speciale si apoi au fost adoptate, doua…

- „(Adrian Sarbu, n.r.) spunea ca s-a incercat implicarea Serviciului la momentele respective in coordonarea editoriala a institutiilor prin persoane apropiate de Serviciu, spunand fie surse, fie ofiteri acoperiti, spunand, la un moment dat, facand referire la un articol aparut in mass-media in care…

- Deputata PNL Adriana Saftoiu a subliniat, pe pagina sa de Facebook, ca drepturile omului, în România, sunt considerate insignifiante, fiind ignorate de liderii politici. Fosta jurnalista a mai adaugat ca "este plina de amaraciune pentru ce înțelege inclusiv Parlamentul…

- Președintele Klaus Iohannis și-a pus pe pagina de Facebook o imagine cu toate numele victimelor din Colectiv. Luni se implinesc doi ani de la producerea celei mai mari tragedii din istoria post-decembrista a Romaniei, in urma careia 65 de tineri și-au pierdut viața, dupa ce un incendiu a izbucnit in…

- Banca Nationala a anuntat, prin vocea viceguvernatorului Eugen Nicolaescu, faptul ca este gata sa renunte la Arenele BNR, dar si la stadionul Cotroceni. Nicolaescu spune ca BNR este pregatita sa cedeze facilitatile cu destinatie sportiva pe care le are in proprietate, insa cere la schimb terenuri.…

- "Va spun sincer ca am avut toata deschiderea fața de domnul Giboi din poziția mea de președinte al Comisiei de Cultura in Senat, ne-am și intalnit de cateva ori, l-am rugat sa se gandeasca și dumnealui la o restructurare a AGERPRES-ului, pentru ca e firesc, ca trebuie facut ceva acolo. I-am propus…