Chefi la cuțite. Ediția 7, 30 septembrie 2019. Robert Andronic are 13 ani, este elev și vine tocmai din Bacau. Pustiul pratica judo si gateste de la varsta de cinci ani. Cinci ani??? Micul concurent, poreclit Jackson, e pasionat de bucataria moleculara si foarte increzator in ceea ce face, motiv pentru care nu are deloc emoții in fața chefilor. Mai ales ca... seamana leit, pare copia fidela a lui chef Florin Dumitrecu.