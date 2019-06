Robbie Williams va urca pe scena UNTOLD Robbie Williams va urca pe scena principala a festivalului UNTOLD din aceasta vara. Concertul susținut la Cluj-Napoca este unul cu totul special, mai ales pentru ca artistul și-a ales pentru anul acesta doar cateva concerte in intreaga lume, iar printre acestea se numara și festivalul UNTOLD. Organizatorii festivalului promit un spectacol in adevaratul sens al cuvantului, pus in valoare și de producția impresionanta pe care o vor pregati pentru acest eveniment. Show-ul va dura peste o ora și jumatate și va aduna peste 50 de muzicieni și dansatori ce vor urca pe scena alaturi de cantarețul britanic.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

