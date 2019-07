Robbie Williams susține că a fost bântuit de fantoma unei cântărețe celebre Robbie Williams, in varsta de 45 de ani, susține ca a fost banuit de fantoma cantareței Cass Elliot, care a decedat in anul 1974 la varsta de 32 de ani. Artistul a declarat ca a fost banuit de spiritul lui Elliot in timp ce a locuit intr-o casa inchiriata de la actorul Dan Aykroyd, cunoscut pentru filmul „Vanatorii de fantome”. Williams spune ca s-a simțit ingrozit inca din clipa in care a intrat in casa care odata i-a aparținut lui Cass Elliot care a murit din cauza unui infarct. Acesta a inchiriat casa din Los Angeles timp de trei luni, in urma cu 18 ani și spune ca „era complet și cu siguranța… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

