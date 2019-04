Stiri pe aceeasi tema

- Sora lui Louis Tomlinson, membru al formației „One Direction”, Felicite, a murit in urma unui infarct. Tanara avea doar 18 ani. Felicite, care era influencer, a fost gasita moarta in casa ei din Londra, dupa ce ar fi suferit un infarct. Louis și familia sa sunt devastați din cauza tragediei, care vine…

- Unii dintre utilizatorii retelelor Facebook si Instagram nu si-au putut accesa miercuri conturile, a confirmat compania americana Facebook, Inc., citata de Reuters, Press Association si USA Today. Cunoscutele retele de socializare s-au confruntat miercuri cu probleme de functionare, iar utilizatorii…

- Avionul privat in care se afla vedeta ''Aquaman'', Jason Momoa, a efectuat o aterizare de urgenta pe un aeroport din Statele Unite de teama izbucnirii unui incendiu la motor, informeaza joi Press Association. Actorul a impartasit stirea cu fanii sai de pe Instagram explicand ca aeronava…

- Sotul lui Kerri-Anne Kennerley a murit. Vestea a fost confirmata de vedeta tv din Australia, scrie ciao.ro. John Kennerley avea 78 de ani si era internat in spital. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru el. S-a stins din viata aseara, fiind internat la spitalul St Vincent's din…

- Șapte ani, opt sezoane și noua jurați - acesta este, pe scurt, X Factor. Antena 1 nu a mai prelungit licența X Factor, astfel ca show-ul muzical nu va mai fi pe post in acest an. Postul de televiziune nu a semnat un nou contract de licența pentru program, potrivit Paginademedia.ro. De-a lungul anilor,…

- Facebook a decis sa inchida pagina de pe rețeaua de socializare și profilul de Instagram ale lui Tommy Robinson, un politician de extrema dreapta care a "incalcat in mod repetat" regulile, postand mesaje de ura. "Pagina de Facebook a lui Tommy Robinson a incalcat in mod repetat aceste reguli, prin postari…

- Lady Gaga i-a luat apararea lui Cardi B dupa reactiile starnite de triumful sau la gala premiilor Grammy de duminica, informeaza miercuri Press Association. Cardi B a facut istorie devenind prima artista solo care a castigat cel mai bun album rap la Grammy Awards, insa succesul sau a fost…

- Filipineza Bella Santiago, caștigatoarea emisiunii-concurs "X Factor", participa pentru a doua oara la Eurovision. Piesa ei, "Army of love", a intrat in selecția naționala in baza activarii opțiunii wild card, conform prevederii din regulamentul asumat de toți participanții la concurs. Ce sfaturi i-a…