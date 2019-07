Stiri pe aceeasi tema

- Legenda Joe Satriani, unul dintre cei mai buni chitariști din lume implinește azi, 63 de ani. A fost de trei ori in Romania și este sursa de inspirație pentru foarte mulți muzicieni din lumea intreaga

- De joi, 6 iunie, sunt puse in vanzare 10.000 de abonamente disponibile pentru UNTOLD 2019, iar din 11 iunie vor fi disponibile și bilete de o zi. Organizatorii transmit ca interesul publicului din Romania pentru concertul lui Robbie Williams de la UNTOLD a fost mare. Vezi și VIDEO: Robbie Williams,…

- In primele cinci luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 2.702.764 de caștiguri in valoare totala de peste 93,87 milioane de euro. In luna mai a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 539.610 caștiguri in valoare totala de peste 106,67 milioane…

- Papa Francisc este asteptat cu mare bucurie de toti crestinii din Romania. Suveranul Pontif va ajunge astazi, 31 mai, in tara noastra si va sta pana pe 2 mai, cand va incheia vizita la Blaj. Papa Francisc este unul dintre cei mai apreciati Suverani datorita felului in care stie sa se apropie de credinciosi.

