- Text: Andreea Vasile Arnoud Raskin este un antreprenor social care ajuta copiii fara adapost din lumea intreaga sa aiba acces la educație prin intermediul unei școli mobile pe care a creat-o. Cu ea merge in cartierele marginașe din orașele lumii și pune bazele in educația copiilor care nu au avut șansa…

- Celia, mesaj de incurajare pentru Karym. Celia, colega de scena a lui Karym, cu care a lansat anul trecut piesa „La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului, pe o rețea de socializare. Dupa ce a aflat, din presa, ca tatal lui Karym sufera de aceași boala de care a murit cantareața…

- Robbie Williams a vorbit intr-un interviu recent despre lupta sa cu problemele mintale si ca moartea bunului sau prieten George Michael l-a facut sa-si reevalueze stilul de viata. Cantaretul britanic in varsta de 44 de ani a povestit pentru The Sun ca a fost de multe ori la un pas de moarte,…

- Britanicii se confrunta cu o criza de cartofi, dupa ce muncitorii romani au refuzat sa mai lucreze din cauza temperaturilor prea scazute, scrie The Sun. Cartofii din care se face celebra mancare de cartofi britanica se gasesc tot mai greu in magazine deoarece nu mai sunt oameni care sa-i recolteze.…

- Munir Mohammed, solicitant de azil in Regatul Unit, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, din care va executa minimum 14 ani, iar Rowaida El Hassan, pe care o cunoscuse prin intermediul unui site matrimonial pentru musulmani, la 12 ani de inchisoare, pentru intentia de a comite un atentat terorist.

- Actorul din spatele unuia dintre cele mai iubite personaje din Romania, Giani, din serialul „Las Fierbinți”, a vorbit despre starea lui de sanatate. Constantin Dița a contemplat mult timp cu privire la cauzele afecțiunii care l-a ținut departe de proiectele sale indragite. Interviul pe care l-a oferit…

- Un politist si-a dat seama ca viata unui barbat e in mare pericol, asa ca a intervenit fara sa stea pe ganduri. Imaginile surprinse in tragedie au ajuns virale odata ce au fost publicate pe retelele sociale. Mai mult, acesta a observat ca un barbat parea ca se ineaca, asa ca s-a…

- O vedeta de pe Youtube a murit din cauza cancerului, dupa ce a spus ca o dieta vegetariana i-a vindecat boala. O vedeta de pe YouTube, care a spus ca trecerea la o dieta vegetariana i-a vindecat cancerul și a facut-o sa nu mai fie lezbiana, a murit de cancer. Anunțul a fost facut chiar de nepoata ei.…

- Horoscop saptamanal BANI 21-27 februarie 2018. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care…

- Fanii lui Sylvester Stallone loviți de o veste șocanta luni dimineața! Știrea s-a dovedit ulterior a fi falsa! ”Sylvester Stallone a murit!”, aceasta este vestea care a zguduit lumea luni dimineata. Informatia a aparut dupa ce o poza prin care s-a transmis condoleante actorului s-a viralizat pe retelele…

- La finalul lunii decembrie, fostul campion la patinaj Marcel Sturmer a fost declarat castigator al celui mai dur show de televiziune din lume, in varianta braziliana: Exatlon.La 32 de ani, Marcel a castigat marele premiu pus la bataie de organizatori si s-a intors acasa victorios dupa 3 luni petrecute…

- Premierul britanic Theresa May intentioneaza sa insiste sambata asupra unei cooperari privilegiate cu UE dupa Brexit, atentionand impotriva blocajelor care ar putea pune in pericol viata cetatenilor, informeaza AFP. "Nu este o epoca in care ne putem permite ca aceasta cooperare a noastra sa fie inhibata,…

- Teribilism fara margini pentru un adolescent care s-a agațat de autobuz in Constanța ca sa nu plateasca bilet. Tanarul și-a pus viața in pericol și nu s-a gandit vreo clipa ca iși pune viața in pericol. Cascadoria baiatului a fost filmata de un șofer aflat in trafic.

- Bratarile sunt unele dintre cele mai interesante, dar si mai apreciate accesorii, purtate atat de femei, cat si de barbati deopotriva. Pentru a se dovedi alegeri inspirate, este nevoie sa se aiba mai multe aspecte in vedere, altele decat impresia vizuala produsa sau pretul mult prea mic, in cele mai…

- Urmarește topul zodiilor de la cele care au cel mai mult noroc, la cele care au mereu ghinion in viața. Afla cam pe ce loc se situeaza zodia ta. Leul e mereu in topul zodiilor norocoase, fericite, indraznețe și intreprinzatoare. Dar nu este el mereu pe primul loc. Iata ce spun astrologii! Fecioara,…

- Viata lui Adrian Vințan, unui tanar de 31 de ani, din Alba Iulia, depinde, in continuare, de suma de 75.000 de euro. (o parte din banii au fost stranși, datorita mobilizarii impresionante de pe rețelele de socializare și nu numai) „Dragi oameni cu suflet mare, nu reușesc sa fac fața la multitudinea…

- Smiley va petrece Ziua Indragostiților fara Gina Pistol, pentru ca artistul va urca pe scena din Chișinau pentru un concert memorabil. Smiley va canta in premiera piesele de pe cel mai recent album al sau, Confesiune, in Republica Moldova, cu sala plina. Artistul va concerta de Ziua Indragostitilor,…

- Vești deloc bune pentru fanii cantareței Lady Gaga! Mai exact, vedeta „sufera de dureri severe, care nu ii mai permit sa cante live”. Intr-o declaratie publicata pe o retea de socializare, excentrica Lady Gaga a scris ca este „devastata” ca si-a dezamagit fanii. Vedeta a mai subliniat ca echipa sa de…

- Marius Cristian Botan, criminalul care și-a ucis soția in gradinița pe care aceasta o patrona, pare sa fi avut reale probleme. Barbatul a trecut inclusiv prin mana unor psihologi, care au incercat sa-i infraneze frustrarile. In momentul in care partenera sa de viața a pornit afacerea cu educația copiilor,…

- Luna februarie este o luna decisiva pentru anumite zodii. In perioada imediat urmatoare, acești nativi vor avea de luat hotarari foarte importante. Zodiile care vor avea de luat decizii importante in februarie Gemeni Pentru Gemeni, luna februarie va aduce schimbari foarte mari atunci cand vine vorba…

- Seful ISU Cluj, Ion Moldovan, a declarat, marti, într-o conferinta de presa, ca institutia pe "sta prost" în ceea ce priveste mijloacele de interventie, în special la ambulante, unele având peste 11 ani vechime.

- La data de 28 ianuarie a.c. in jurul orei 05.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj in timp ce actionau pe raza comunei Mihalt, au oprit, pentru control, un autobuz ce era condus de un barbat de 47 de ani, din comuna Mihalt. In autobuz se aflau 25 de pasageri. Soferul acestuia emana miros de […]

- Accesul turistilor spre cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, a fost oprit, de luni, pentru o perioada de 30 de zile, timp in care din perimetrul sitului arheologic vor fi taiati si scosi peste o suta de arbori batrani, care s-ar putea prabusi peste zidurile monumentului UNESCO sau…

- Bucureștenii s-au obișnuit sa sune la 112 chiar daca nu au o urgența, mai ales atunci cand e urat afara. Medicii atrag atenția ca fiecare apel nejustificat pune in pericol oameni a caror viața chiar depinde de o ambulanța.

- Meghan Markle a facut cunoștința cu toate rudele insemnate și apropiate ale Prințului Harry inainte de anunțul logodnei. Totuși, de-abia acum a cunoscut-o pe cea mai importanta femeie din viața logodnicului ei. Meghan a cunoscut-o pe Tiggy Potrivit publicației ”The Sun”, Prințul Harry și-a dorit cu…

- Holly Butcher, din New South Wales, Australia, a redactat o scrisoare in ultimele zile de viața și și-a rugat familia ca textul sa fie facut public dupa ce moare, scrie digi24.ro. Pe 4 ianuarie, fata a pierdut lupta cu Sarcomul Ewing, o tumora maligna osoasa foarte agresiva, care apare mai ales la…

- O noua tendinta alarmanta care implica adolescentii ce ingereaza capsule de detergent si posteaza videoclipurilor pe YouTube ar putea reprezenta un real pericol, au avertizat oficialii din domeniul sanatatii citati de The Telegraph. Adolescentii s au filmat in timp ce musca din capsule de detergent…

- Wang Fuman este copilul care a reușit sa „topeasca” intreaga lume cu povestea lui emoționanta. Zi de zi, baiatul merge cinci kilometri pe jos pentru a ajunge la școala, iar asta indiferent de condițiile meteorologice. Baiatul care locuiește intr-o regiune muntoasa din sud-vestul Chinei vrea sa invețe,…

- Iata ce spun astrele pentru fiecare zodie in parte: BERBEC. Ești pe picior de plecare. Primești o oferta de munca, ceva de lucru sau iți vei face o prelungire de vacanța TAUR. Saptamana cu multe schimbari majore in viața. Bcurați-va ca dupa Boboteaza s-au schimbat apele. Se schimba…

- Personalitatea fiecaruia dintre noi poate fi dezvaluita prin anumite trasaturi fizice, dar si prin cifrele marcante ale vietii noastre. Oricat de greu ar parea de crezut, ultima cifra a anului in care te-ai nascut poate dezvalui multe despre tine si despre personalitatea ta. Testul acesta este mai simplu…

- BerbecDupa ani in care parea ca norocul te ocoleste de fiecare data, in 2018 te vei bucura de succese la fiecare pas. Esti bine-vazuta la serviciu si, drept recompensa pentru munca depusa, vei fi avansata. Vei ajunge practic in pozitia pe care ti-o doresti de-o viata. Simti cum destinul…

- Printre ele se numara obezitatea abdominala, nivelul trigliceridelor si al glicemiei. Iata cateva sfaturi pentru barbati, in ceea ce priveste amenintarile la sanatatea lor. Ce inseamna obezitatea abdominala pentru barbati Daca circumferinta abdomenului masoara mai mult de 102 cm, inseamna…

- "Am trait pe propria piele cateva experiente spirutuale care nu sunt la indemana oricui: moartea clinica si decorporalizarea. (...) Am fost in coma la spital mai mult de 4 ore. Atunci am comunicat cu Dumnezeu. Totul a pornit de la Eclipsa Totala de Soare din 1999, care a fost vizibila pe intreg teritoriul…

- Mai multe fosile microscopice descoperite in Australia intr-o roca datata acum 3,5 miliarde de ani sunt cele mai vechi fosile descoperite vreodata pe Terra si reprezinta cea mai veche amprenta a unor microorganisme de pe planeta noastra, au confirmat oamenii de stiinta potrivit carora viata ar fi…

- Robbie Williams a fost internat la Terapie Intensiva timp de o saptamana, dupa ce medicii i-au descoperit niște anomalii cerebrale, inclusiv sangerari ale creierului. Artistul britanic in varsta de 43 de ani a dezvaluit ca i s-a facut rau in timpul unui concert pe care il susținea la Zurich, pe 2 septembrie.…

- Munca de peste 30 de ani a unui sculptor din Radaseni, ajuns la venerabila varsta de 82 de ani, este adunata intr-un mic, dar dens spatiu expozitional, denumit Sala voievozilor, amenajat recent in incinta Caminului cultural din localitate.Mihai Grumazescu este un om despre care s-a scris putin, ...

- Oamenii intra și ies din viața noastra cu o repeziciune neinchipuita. Unii sunt pastrați pentru totdeauna in inimile celor care i-au cunoscut, alaturi de care au trait și carora le-au imbogațit existenta. Se spune ca ce facem pentru noi moare odata cu noi, iar ceea ce facem pentru alții traiește veșnic.…

- Robbie Williams a dezvaluit ca doctorii i-au descoperit o anomalie cerebrala in luna septembrie, motiv pentru care a fost internat timp de o saptamana la terapie intensiva si a fost nevoit sa anuleze trei concerte pe care ar fi trebuit sa le sustina in Rusia, in cadrul turneului „The Heavy Entertainment…

- Primarul interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, a solicitat astazi, in cadrul ședinței operative a Primariei, sa fie gasite soluții pentru a schimba cat mai rapid lifturile din blocurile situate in capitala. Potrivit Silviei Radu, acestea au mai mult de 40 de ani și reprezinta pericol pentru…

- Cum este cu relațiile de dragoste? Te-ai gândit vreodata de ce oamenii vor sa dețina controlul într-o relație? Parca ar fi vorba despre o lupta între parteneri, pentru putere, pentru a deține controlul, pentru a-l conduce pe celalalt, motivele

- Regele Mihai I a incetat din viata la 96 de ani la locuinta sa din Aubonne (Elvetia), dupa ce in urma cu un an a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica si, tot atunci, a anuntat ca se retrage din viata publica.