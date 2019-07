Stiri pe aceeasi tema

- Romeo Fantastick este unul dintre cei mai controversați artiști, dar și un artist poate avea probleme! Recent, manelistul le-a cerut fanilor sai ajutorul pe internet, dupa ce a vazut ca nu se descurca deloc sa o scoata singur la mal.

- Romania U21 a trecut de Croația U21, scor 4-1. Tudor Baluța (20 de anI) și Adrian Petre (21 de ani), marcatorii ultimelor doua goluri ale „tricolorilor", au susținut astazi o conferința de presa in Italia. Echipa GSP, formata din Razvan Luțac (reporter), Vlad Nedelea (reporter), Raed Krishan (foto)…

- Grupul suporterilor Universitații Cluj, Black Devils 2006, cere anchetarea jandarmilor care au comis abuzuri la meciul de baraj dintre Universitatea Cluj și FC Hermannstadt. Ei le cer reprezentanților Jandarmeriei și a clubului sa faca publice imaginile cu momentele in care jandarmii au descins asupra…

- Anul acesta, odata cu aniversarea a 5 ani de UNTOLD, fanii festivalului vor asista la ceva cu adevarat extraordinar - dezvaluirea unui secret bine pastrat, poarta catre o lume a cunoașterii nelimitate. Ediția aniversara din acest an va aduna, pentru o celebrare de neuitat, toate personajele cu care…

- Lidl, impreuna cu fanii Electric Castle, lanseaza Lidl`s Electric Kingdom Code of Conduct: cele 7 reguli ale regatului electric pentru cea de-a șaptea ediție de festival. De la un First Timer @Electric Castle in 2017, cand Lidl se alatura pentru prima data unui festival de muzica ca partener strategic,…

- TOTTENHAM LIVERPOOL. Fanii lui Liverpool si Tottenham au invadat capitala Spaniei pentru finala Champions League de pe Wanda Metropolitano. Este primul duel 100% britanic in Europa dupa 11 ani, iar din acest motiv peste 100.