- Politistii de imigrari din Alba, au depistat 10 barbati, din Republica Moldova, care lucrau fara a avea aviz de angajare. Pe numele a 9 dintre acestia au fost emise decizii de retunare sub escorta si dispusa masura nepermiterii intrarii in Romania pe o perioada de 6 luni, fiind condusi la frontiera…

- Peste 1.000 de elevi de liceu si gimnaziu din 27 de judete din Romania si din trei orase din Republica Moldova, atat de liceu, cat si de gimnaziu s au inscris la cea de a IV a editie a Festivalului concurs de book trailere Boovie, care s a desfasurat saptamana trecuta la Focsani.Cartile dupa care elevii…

- Reprezentanta Romaniei, Ester Peony, nu s-a calificat in finala Eurovision 2019, dupa cea de-a doua semifinala de joi, printre cei care au trecut de aceasta etapa numarandu-se reprezentantii Olandei si Rusiei. Acestora li se alatura reprezentantii Macedoniei de Nord, Albaniei, Suediei, Azerbaidjanului,…

- In ultimii ani, Caterpillar a facut pasi importanti pentru a ajunge cat mai aproape de clienti, pentru a le intelege nevoile si a le oferi solutii pentru dezvoltarea afacerilor lor. Cateva exemple in acest sens includ producerea de UTV-uri Cat® si de generatoare portabile rezidentiale, oferirea unor…

- BUCUREȘTI, 28 aprilie, Sputnik, Dragoș Dumitriu. Chiar daca azi sarbatorim Învierea în ritul Ortodox, sa ne amintim ca toți suntem creștini – fie catolici, fie ortodocși, fie protestanții și neoprotestanții. Spun asta, pentru ca nu trebuie sa uitam ca încercarile prin care…

- Circa 315.000 de contoare inteligente au fost instalate incepand cu anul 2010 in judetele din Moldova; Alte circa 400.000 de unitati vor fi montate la consumatori pana in anul 2028; Tot pe partea de „smart grid”, aproape 150 de posturi de transformare din zona urbana vor fi integrate in sistemul SCADA…

- O studenta a murit dupa o petrecere in Galați iar medicii au constatat ca s-a intoxicat cu o substanța necunoscuta, la care s-a adaugat consumul de alcool. Fata era din Republica Moldova și invața in Romania. Circumstanțele decesului sunt suspecte, așa ca polițiștii au deschis o ancheta și așteapta…

- Intrebat daca mai are forța Traian Basescu pentru a duce PMP in Parlamentul European, avand in vedere declarațiile fostului președinte, potrivit carora aflarea acestuia in fruntea listei pentru europarlamentare ar ajuta partidul sa obțina un scor electoral mult mai bun și sa treaca pragul de 5%,…