- Am reusit, sub Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, sa finalizam un numar urias de dosare legislative, aflate in pericol de a nu mai putea fi incheiate pentru ca nu mai era timp, multe dintre ele fiind importante, precum Invest EU sau cele din domeniul serviciilor financiare, a declarat,…

- In cele trei luni de mandat la conducerea Consiliului Uniunii Europene, ministrii romani, impreuna cu Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa UE, au finalizat 88 de dosare aflate pe masa de lucru, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila, conform Agerpres.

- In doua luni de la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, Romania a inchis 62 de dosare, dintre care 38 sunt deja aprobate de ambasadorii statelor membre, restul pregatindu-se sa intre in ultima etapa de verificare si publicare, o buna parte dintre progrese fiind inregistrate chiar in…

- Deputatul PSD, Roxana Minzatu considera ca atunci cand vorbim de performanța in exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene, unul dintre cei mai importanți indicatori este reprezentat de numarul de dosare finalizate. „Romania a ajuns sa dețina președinția Consiliului UE intr-un moment atipic…

- Ministerul Economiei a finalizat opt dosare, dintre care sapte legislative si unul non-legislativ, in mai putin de doua luni de la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania, a anuntat, vineri, institutia intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. "Obtinerea acestei performante…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a finalizat 62 de dosare in primele doua luni de mandat, a anuntat premierul Viorica Dancila, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, mentionand ca...

- "Presedintele spunea in urma cu cateva luni ca Romania nu este pregatita pentru exercitarea Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Realitatea a dovedit insa ca Romania inregistreaza rezultate remarcabile in mandatul pe care-l detine, activitatea echipei noastre fiind apreciata de partenerii…

- Presedintia romana a Consiliului UE a inchis de la preluarea mandatului 43 de dosare legislative, intre acestea aflandu-se si acordul politic provizoriu obtinut in aceasta saptamana pe revizuirea directivei privind gazele naturale, care va conduce la consolidarea securitatii energetice a UE, a declarat…