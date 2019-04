Stiri pe aceeasi tema

- Este extrem de important ca Marea Britanie sa explice miercuri Uniunii Europene cum intentioneaza sa foloseasca extinderea termenului limita pentru Brexit pe care vrea sa o solicite, a declarat marti, la Luxemburg, ministrul roman pentru afaceri europene, George Ciamba, inaintea unei reuniuni a Consiliului…

- Presedintia romana la Consiliul Uniunii Europene (UE) ia in calcul inclusiv un nou referendum pentru Brexit, iar indiferent de ceea ce se va intampla, romanii din Marea Britanie nu vor fi afectati, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Ministrul afacerilor europene, George Ciamba, a sustinut marti, 2 aprilie, un discurs in deschiderea conferintei "Corporate Governance as the Enabler of Sustainable Growth". Oficialul a salutat organizarea evenimentului si tema aleasa, in contextul accentuarii competitivitatii la nivel mondial si a…

- Liderii celor 27 de state din cadrul Uniunii Europene se orienteaza spre respingerea amanarii pana pe 30 iunie a iesirii Marii Britanii din organizatie, preferand un termen mai scurt, afirma surse din cadrul Consiliului UE citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Ambasadorii…

- Comisia Europeana "a luat nota" de votul Camerei Comunelor în favoarea Brexit, anunta Comisia Europeana, în timp ce negociatorul-sef european, Michel Barnier, a afirmat ca statele membre UE continua consultarile prin intermediul României, care detine Presedintia semestriala…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a exprimat speranta ca Uniunea Europeana "isi va regasi sensul si valorile" in mandatul Presedintiei romane a Consiliului UE, subliniind ca, dincolo de performantele economice, Europa este un spatiu al civilizatiei iudeo-crestine. "Dincolo de datele economice,…

- 400.000 de conationali locuiesc si muncesc in Marea Britanie. Ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba, si-a exprimat speranta ca Guvernul de la Londra isi va respecta promisiunile in ceea ce-i priveste pe acestia. Este vorba despre mentinerea drepturilor pe care le au in acest moment, in calitate…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut joi, 10 ianuarie 2019, o intrevedere cu ministrul delegat pentru afaceri europene al Franței, Nathalie Loiseau. In cadrul convorbirilor au fost abordate teme de interes aflate pe agenda relațiilor bilaterale, precum și teme de actualitate de pe agenda…