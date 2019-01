Ro-Alert: Bucurestenii sunt rugati sa nu mai foloseasca insistent serviciul 112 pentru situatii care nu reprezinta urgente reale

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de urgenta 112 este suprasolicitat in momentul de fata, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) solicitandu-le oamenilor, printr-un nmesaj pe RO-ALERT, sa sune doar in caz de accidente cu victime sau care pun in pericol imediat viata.

- "Poate ca sunt unii colegi deranjati ca, de acum, in ambulanta o sa vedem ce se intampla - nu noi, directorul lor medical o sa vada ce se intampla. Poate, unora nu le convine acest lucru. Eu spun ca asta va participa, macar cu cateva procente, la cresterea calitatii si sigurantei, inclusiv a pacientului,…

- In intervalul 08-09 ianuarie a.c., pompierii militari din cadrul unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova au desfasurat 32 de misiuni, dintre care: 24 misiuni ale echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat si asistentei…

- O femeie in varsta de 78 de ani, care a cazut luni seara intr-o fantana cu adancimea de 15 metri, a fost salvata de pompieri, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. Femeia, din comuna Giuvarasti, a fost gasita constienta si a…

- "O persoana a decedat si alte sase persoane au fost ranite grav, dupa ce un autocar de calatori s-a rasturnat intre Haret si Modruzeni. Autocarul venea din Ungaria, era inmatriculat in Republica Moldova si mergea la Chisinau. In autocar se aflau 11 pasageri si trei soferi. Se pare ca GPS-ul i-ar…

- Un tren marfar a luat foc, astazi, în apropiere de localitatea Stolniceni, raionul Ungheni. Doua locomotive au fost parțial distruse. Pompierii au reușit sa împiedice extinderea focului catre vagoane. În urma incendiului nimeni nu a avut de suferit. Potrivit Inspectoratului…

- Incepand de astazi, clienții Speed Taxi pot plati cursa de taxi direct cu telefonul mobil, in numai 3 click-uri. Serviciul este disponibil prin mobilPay Wallet, singurul portofel digital din Romania cu care se pot face plați in toate mediile – in magazinele online ale comercianților, la casele de marcat…