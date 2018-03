Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, un incendiu a izbucnit la o garsoniera de la etajul 1 al unui bloc situat pe strada Brazilor, din cartierul Noua. Din cauza fumului dens, 20 de persoane au fost evacuate din imobil, șapte dintre ele fiind evaluate medical, iar patru fiind transportate la spital. Doua dintre…

- Noul aparat RMN a ajuns, vineri, la Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov și a fost introdus deja in cladire, prin acelasi zid spart prin care a fost scos vechiul RMN. Acesta cantarește peste 10 tone și a fost transportat in spital, pachet cu pachet (36 in total), cu ajutorul unei macarale de mari…

- Vechiul aparat de rezonata magnetica de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta avea 15 ani si era depasit. Noul aparat care il va inlocui costa un milion de euro si este de ultima generatie.

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost transportat in stare grava la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, dupa ce a fost accidentat grav de o mașina, miercuri seara, pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul Griviței. „Ieri (miercuri n.r.), in jurul orei 18.20, o femeie de 56 de ani, din judetul…

- Medicii Sectiei ATI din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov anunta, intr-o scrisoare deschisa trimisa ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, ca sunt gata sa se alature colegilor din tara si sa asigure doar urgentele, refuzand sa mai asigure activitatea programata in Blocul Operator.…

- Medicii sunt nemultumiti de noile propuneri privind acordarea sporurilor de conditii periculoase si cer anularea anexei care prevede aceste modificari. Medicii au trimis o scrisoare Ministrului Sanatatii si ameninta ca nu vor mai intra in salile de operatie.

- In plina primavara calendaristica, gheata de pe trotuare a trimis la Urgentele Ortopedice de la Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov zeci de pacienti. In medie, la UPU a unitatii medicale sunt aproximativ 350 de prezentari pe zi, cu diferite probleme, dintre care aproape un sfert sunt…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu nu va mai putea asigura in perioada urmatoare analize RMN. De cateva zile a inceput demontarea vechiului aparat pentru amenajarea corespunzatoare a spatiului respectiv. Aici va fi adus in data de 20 aprilie un aparat RMN nou. Echipamentul va fi trimis de Ministerul…

- Un sofer de troleibuz, in varsta de 63 de ani este cercetat penal, dupa un incident rutier produs pe strada 13 Decembrie din Brasov si parasirea locului accidentului. Incidentul s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei 19.30, in cartierul Tractorul. Conducatorul auto, care conducea un troleibuz, pe…

- Intervenție contracronometru pentru salvarea a 7 adulți și a unui copil, surprinși de ape pe o insula formata intre localitațile Șercaia și Mandra. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, Luiza Danila, persoanele au ramas izolate in timp ce se…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Brasov, barbatul 60 de ani traversa regulamentar Calea Bucuresti din municipiul Brasov, moment in care a fost lovit de o masina. "Pietonul a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. S-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a ajuns la spital, duminica seara, in urma unui accident rutier produs intre doua autoturisme, la o intersectie din Sanpetru. Potrivit purtatoarei de cuvant a Politiei Judetene Brasov, Gabriela Dinu, soferul in varsta de 22 de ani, se angajase in depasire, regulamentar,…

- Gheata de pe trotuare si zapada de pe partii le-au dat programul peste cap medicilor din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov. Aproape 100 de pacienti se prezinta zilnic la UPU cu entorse, luxatii sau chiar fracturi. Asta pe langa urgentele pe care, de regula, le au de rezolvat…

- O explozie a avut loc astazi intr-un apartament din Codlea. O femeie a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Cauza deflagratiei a fost acumularea de gaze. Explozia a izbucnit in aceasta dimineata intr-un apartament din Codlea. Proprietarea locuintei, o femeie de 70 de ani, a fost ranita si a…

- Un accident, in care a fost implicat un autobuz RAT a avut loc vineri, in jurul pranzului, in apropiere de Maternitate. Din primele cercetari, soferul autobuzului se face vinovat de accident. Acesta, circula pe prima banda, și nu ar fi pastrat distanța regulamentara in mers fața de o autoutilitara care…

- Doi pietoni au fost accidentați in fața la Hotelul Aro, in urma cu puțin timp. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, Luiza Danila, a precizat ca cele doua victime sunt conștiente și au fost preluate e un echipaj SMURD și unul de la Ambulanța, și au fost transportate…

- Vizitele apartinatorilor au fost restrictionate. Valul de gripa a impus masuri de restrictie si in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov, unde sunt internate trei persoane bolnave de gripa. Reprezentantii spitalului spun ca cei trei pacienti au venit la Spital din cauza altor…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, ramane in PSD, s-a decis, miercuri seara, in sedinta Biroului Municipal Permanent Largit. De asemenea, de acelasi vot s-au bucurat si viceprimarul Gabriel Harabagiu si social-democratul Sorin Iacoban. "S-a votat, cu doua abtineri, sa ne continuam drumul in PSD. Am cerut…

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel a avut un discurs transant in cadrul dezbaterii organizate ieri, in Parlamentul European. Citeste si: Victorie in Parlamentul European: Romania, un mandat IN PLUS, dupa ieșirea Marii Britanii din UE "Sa vorbim despre Justitie televizata,…

- Doi politisti au fost raniti usor intr-un accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni, pe Bulevardul 15 Noiembrie din municipiul Brasov, unde efectuau un filtru rutier. Cei doi agenți se aflau in autospeciala de poliție, care staționa pe banda nr. 1, pentru efectuarea unui filtru auto, timp…

- „In sectorul buegtar sunt mai multi angajati in regim part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori. Legea salarizarii nu afecteaza sub nicio forma drepturile salariale ale acestora, dar in Ordonanta de Urgenta nr. 79/2017 s-a stabilit ca angajatii platesc contributii la…

- Doi polițiști au fost raniți dupa ce un șofer a lovit o mașina de Poliție staționata in municipiul Brașov. In urma impactului, autospeciala de Poliție a fost proiectata in alta mașina oprita in fața acesteia, pentru control. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore. Incidentul s-a petrecut in noaptea…

- Ca in fiecare prima miercuri din luna, si miercuri, 7 februarie, vor fi exerctii de testare a sistemelor de alarmare. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brasov, pe 7 februarie, in intervalul orar 10 - 11, se vor auzi din nou sirenele in judetul nostru. Prin modul de actionare a…

- Tanara in varsta de 17 ani care a suferit luni dupa-amiaza arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat pentru Agerpres prefectul Brasovului, Marian Rasaliu. Potrivit sursei citate, copilul tinerei, o…

- Tanara in varsta de 17 ani care a suferit luni dupa-amiaza arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat pentru AGERPRES prefectul Brasovului, Marian Rasaliu. Potrivit sursei citate, copilul…

- Comunitatea „mesotista”, a fost, joi, in sarbatoare. Ieri a fost ziua liceului care, doar anul trecut, a insumat 23 de olimpici nationali si trei internationali. Elevii de ieri si de azi, dar si profesorii au sarbatorit Ziua Colegiului „Dr. Ioan Mesota”, marcata in preajma sarbatorii celor…

- Social-democratul Paul Stanescu a declarat, miercuri, ca directorul SPP Lucian Pahontu i-a transmis printr-un prieten ca e foarte bine sa colaboreze pentru ca va avea protectie, ca Liviu Dragnea va fi executat pana in martie cel tarziu si ca eventual el ar putea sa preiau si partidul.

- Medicul Sorin Velicu, chirurg plastician a fost acuzat ca a luat mita de pacientii care vroiau operatii estetice in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. In plus medicul a fost fost judecat si pentru ca a aranjat un concurs pentru ca sotia sa primeasca un post la un alt spital din Brasov.

- Saptamana trecuta, politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au identificat un barbat de 23 de ani din judetul Brasov care a condus un autoturism pe DN 73 A avand dreptul de a conduce suspendat. Din verificarile efectuate a reiesit faptul ca autoturismul nu era inmatriculat, iar numerele de inmatriculare…

- Social-democratii si-au mobilizat deputatii si senatorii pentru votul de investire al guvernului Dancila intr-o sedinta a grupurilor parlamentare care a avut loc ieri, in condusa de catre Liv...

- Mai exact, daca in anul 2017 repartizarea bugetara pentru judetul Brasov a fost de 170.890 mii lei, propunerea bugetara pe anul 2018 este de 105.886 mii lei. Aceasta diminuare considerabila pericliteaza in mod direct derularea contractelor aferente obiectivelor de investitii mai sus mentionate si face…

- Dupa ce a baut cateva paharele, un barbat de 36 de ani s-a urcat la volan, miercuri seara, si si-a vazut de treaba. Insa, pe Strada Iuliu Maniu, brasoveanul a fost tras pe dreapta de un echipaj al Politiei Rutiere, care a sesizat stilul diferit de condus. Politistii au constatat ca acesta se afla sub…

- Administratia Publica locala a decis sa introduca un Regulament de Conduita adresat utilizatorilor de partii din Poiana Brasov, astfel ca Serviciul Public Local Salvamont si Politia Locala Brasov au un semnat de curand un parteneriat in vederea mentinerii unui climat de siguranta si civilizatie…

- Social-democratii germani au votat duminica pentru începerea de negocieri formale cu conservatorii cancelarului Angela Merkel pentru formarea unui guvern comun, relateaza DPA, AFP si Reuters. Sute de delegati ai partidului s-au reunit într-un congres special la Bonn pentru…

- In anul 2017, in urma primirii a 59.750 de apeluri de urgenta in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, serviciile profesioniste, voluntare si private au totalizat peste 10.350 de evenimente (o medie de 28,4 pe zi), dintre care circa 8.800 au reprezentat actiuni de interventie.…

- Cati romani ar vota PSD daca ar fi alegeri duminica. Sondajul, realizat dupa conflictul Dragnea-Tudose Sondajul, care a fost realizat pe un esantion de 1068 de respondenti in perioada 3-10 ianuarie 2018, a aratat ca o mare a alegatorilor sunt nehotarati, doar 57% dintre respondenti avand o anume optiune…

- Societatea Biochem SRL a fost infiintata in anul 1992 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata nespecializatldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 16 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris…

- "Am auzit ca la cabinetul de la presedintele Camerei Deputatilor, la domnul Dragnea, s-au strans semnaturi de la presedintii de organizatii din judete. Daca lucrul asta s-a intamplat, mie mi se pare ca e profund in neregula, profund neprincipial. Sa chemi presedintii de organizatii, pe rand, si sa…

- A fost un week-end plin pentru politistii brașoveni, care au intocmit multe dosare penale dupa ce au depistat in trafic mai multi soferi care sunt un potential pericol public. Astfel, sambata, politistii din cadrul Politiei Sacele au identificat un barbat de 42 de ani din judetul Brasov care conducea…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman (foto), se plaseaza in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, urmand sa intalneasca in turul doi un rival proeuropean. Este vorba despre Jiri Drahos, cu care Zeman se va confrunta electoral in al doilea tur,…

- La Balanești, persoanele care beneficiaza de ajutor social nu presteaza numai in interesul comunitații, ci și al unor șmecheri din comuna, angajați ai primariei, ori amici ai primarului Ovidiu Pungan. Potrivit Legii 416/2001, persoanele care primesc venit minim garantat sunt obligate sa…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov este unul dintre cei 24 de beneficiari ai unor aparate moderne de Rezonanta Magnetica (RMN), achiziționate dintr-un imprumut de 250 milioane euro de la Banca Mondiala, informeaza Ministerul Sanatatii. Semnarea contractelor pentru achizitia a 14 echipamente…

- Spitalul Județean din Timișoara va primi bani de la Banca Mondiala, via Guvernul Romaniei, pentru cumparare unor echipamente medicale de ultima generație. Printre acestea, și mult promisul aparat RMN, dar și un computer tomograf.

- Spitalul Clinic Județean de Urgența, Constanța va primi, in acest an, echipamente performante de imagistica medicala, constand intr-un aparat de rezonanța magnetica și sistem de arhivare a imaginilor medicale. Presedintele Consiliului Județean Constanța, Marius Țuțuianu, și managerul Spitalului Județean…

- Mihai Chirica, primarul PSD al Iasiului, a declarat pentru News.ro ca spera ca urmatoarea reuniune a Comitetului Executiv National (CEx), care ar urma sa aiba loc la Iasi, sa nu insemne turism social-democrat, ci PSD sa-l imputerniceasca pe Mihai Tudose sa semneze contractul pentru construirea autostrazii…

- Crucea de Boboteaza nu va mai fi adusa la Biserica de la Academia Fortelor Aeriene din Brasov, pentru ca nici in munti nu mai este gheata. Caldura a intrerupt obiceiul prin care o cruce uriașa era adusa an de an, la aceasta mare sarbatoare, in fața lacașului de cult! Traditionala Cruce…

- Șeful secție chirurgie plastica și reconstructiva de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Grigorescu Dan, a publicat cazul unui medic rezident, pe care sistemul l-a ”scuipat” pentru ca nu are nevoie de el. ”Radu a fost medic rezident de…

- Un accident grav a avut loc pe DN13, in jurul orei 17.30. Un autoturism, in care se aflau cinci persoane, a iesit in decor, in Padurea Bogații. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov, cpt. Cipiran Sfreja, a precizat ca, din nefericire, un barbat de 32 de ani,…

- Final de an parlamentar pentru senatorul social democrat, Nicolae Moga. Acesta si-a prezentat raportul de activitate pe 2017, unde a bifat, printre altele, 30 de initiative legislative si un vot impotriva propriului guvern. Incomod cand vine vorba sa respecte regulile de partid, senatorul constantean…

- Unul dintre cele mai importante proiecte care a fost depus deja pentru finanțare, este cel al noii maternitați, care ar urma sa fie construita intre Spitalul Județean Timișoara și Casa Austria. „Prioritatea la nivel consiliului județean este atragerea de fonduri europene, iar aici putem discuta…