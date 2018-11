Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Bulgariei, Sotir Tatarov, a solicitat, joi, ridicarea imunitatii pentru sase deputati, pentru a fi anchetati pentru diferite infractiuni. Intre acestia este Gheorghi Mihailov si Elena Yonceva de la Partidul Socialist Bulgar (BSP), parlamentarul Boris Karchev de la Cetateni pentru…

- Migrația vazuta prin ochii copiilor: Tinerii pot participa la concursul național de desene / Copiii cu vârste cuprinse între șapte și 19 ani sunt invitați sa participe la concursul național de desene cu tematica ”Migrația prin ochii copiilor”, care se desfașoara în perioada…

- Austria va urma exemplul Statelor Unite si Ungariei si se va retrage din pactul Natiunilor Unite privind migratia, ca urmare a ingrijorarilor legate de faptul ca acesta va estompa linia de demarcatie dintre migratia legala si cea ilegala. Anuntul a fost facut miercuri de guvernul de la Viena, transmite…

- China a solicitat facilitati vamale si privind regimul de vize pentru turistii sai. Acest lucru a devenit clar din spusele lui Cao Jianming, vicepresedinte al Adunarii Nationale a Chinei, in cadrul reuniunii de la Sofia. Conform afirmatiilor sale, investitiile Chinei in Europa Centrala si de Est au…

- Ministrul de interne polonez recomanda Varsoviei sa se retraga dintr-un pact global al ONU privind migratia inainte ca acordul sa primeasca aprobarea finala, in luna decembrie, intrucat acesta ar incuraja venirea unor noi migranti ilegali.

- Migratia ilegala musulmana din tarile Africii de Nord si Orientului Mijlociu reprezinta o amenintare pentru civilizatia europeana, bazata pe fundamente crestine, a declarat premierul Cehiei, Andrej Babis, la postul de televiziune Prima din Praga, potrivit TASS și Rador.

- Intalnirea dintre ministrul italian de interne Matteo Salvini si premierul ungar Viktor Orban, care va avea loc probabil marti, va fi numai si exclusiv un schimb de opinie de natura politica si nu o intrevedere institutionala sau guvernamentala, au precizat, intr-un comunicat dat publicitati sambata,…

- Guvernul Bulgariei a aprobat miercuri un plan de actiune pentru ca tara sa intre in "anticamera” zonei euro si sa adere la uniunea bancara a UE pana la sfarsitul lui iunie 2019, scrie Reuters.Bulgaria a aplicat in iulie pentru a intra in mecanismul de schimb valutar (ERM-2), un precursor de…