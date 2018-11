Rivian, un start-up din SUA, lanseaza un pick-up electric: din 2021, modelul cu autonomie de peste 640 de kilometri va fi disponibil si in Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Rivian, un start-up din SUA, a publicat primele detalii referitoare la pick-up-ul R1T. Modelul va fi expus in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles, eveniment care iși deschide porțile in 28 noiembrie. Rivian R1T are o lungime de 5.465 de mm și va ajunge pe piața din SUA la finalul anului 2020. Totodata,…

- Kia a publicat prima imagine teaser cu viitoarea generație Soul. Modelul producatorului sud-coreean va fi prezentat oficial in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles, eveniment care iși deschide porțile la finalul lunii noiembrie. Kia pregatește mici modificari la nivelul designului, imbunatațiri pentru…

- BMW a prezentat noua generație Seria 3 cu ocazia Salonului Auto de la Paris. Modelul producatorului german poate fi comandat și pe piața din Romania, prețul de pornire fiind de 38.854 de euro cu TVA. Cel mai potent Seria 3 oferit in prezent poarta indicativul 330i și integreaza un motor de 2.0 litri…

- Pregatirile pentru lansarea noului Porsche 911 au intrat in linie dreapta, iar modelul va fi prezentat oficial la finalul lunii noiembrie in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles. Acum, oficialii Porsche au publicat primele imagini și detalii referitoare la noua generație 911. Fotografiile oferite…

- Pregatirile pentru lansarea lui BMW Seria 8 Convertible au intrat in linie dreapta, iar modelul va fi prezentat oficial in luna noiembrie in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles. Informațiile vin in urma unui interviu acordat de unul dintre oficialii BMW pentru publicația Roadshow. In urma cu cateva…

- Tesla a anunțat in aceasta saptamana extinderea gamei de versiuni pentru Model 3. Totuși, in locul mult-așteptatei versiuni de baza de 35.000 de dolari, constructorul american a lansat o versiune intermediara cu un preț de pornire de 45.000 de dolari, identificata drept versiune Mid-Range Battery. Comparativ…

- In cadrul Salonului Auto de la Paris, Renault a anunțat ca pregatește cateva surprize pentru fanii mașinilor electrificate (hibrid, plug-in hybrid, electric). Oficialii producatorului francez au anunțat ca pe parcursul anului 2020 vor introduce pe piața versiuni plug-in hybrid pentru Megane și Captur,…

- La Salonul Auto de la Frankfurt din toamna anului trecut, BMW a prezentat publicului conceptul electric i Vision Dynamics (foto). Cu ocazia Salonului Auto de la Geneva din primavara anului curent, nemții au anunțat ca prototipul expus in premiera in Frankfurt va avea o versiune de serie care se va numi…