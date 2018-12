Stiri pe aceeasi tema

- O amenintare telefonica cu bomba a obligat angajatii sa paraseasca stadionul ”La Bombonera”, pe care evolueaza Boca Juniors, cu cateva ore inainte de plecarea echipei la Madrid, unde va juca duminica cu River Plate, in mansa a doua a finalei Cupei Libertadores. In momentul incidentului, niciun fotbalist…

- Avionul in care se afla Angela Merkel, joi seara, a trebuit sa aterizeze de urgența in urma unor defecțiuni tehnice. Cancelarul german nu va ajunge in Buenos Aires la timp pentru a participa la deschiderea summitului G20. Aeronava Airbus care a decolat de la Berlin și avea la bord mai mulți membri ai…

- Chiar daca Boca a cerut excluderea lui River din competiție, dupa incidentele grave de sambata, sperand sa caștige trofeul la "masa verde", forul sud-american nu i-a dat dreptate. Azi, (CONMEBOL) a decis ca returul finalei Copei Libertadores sa se joace, insa nu in Argentina. Se va programa pe 8 sau…

- Pablo Perez, capitanul celor de la Boca Juniors, protesteaza: "Au aruncat cu pietre in mașina și cand mergeam spre spital. Oamenii erau nebuni. Și nimeni n-ar fi platit daca m-ar fi lasat fara ochi" River - Boca, derbyul furiei, nu doar al fotbalului, ciocnirea orgoliilor argentiniene, continua zi de…

- Gara Atocha din centrul capitalei Spaniei, Madrid, a fost evacuata miercuri, cu putin inainte de ora locala 10:00, la ordinul politiei, a anuntat societatea nationala de exploatare a cailor ferate spaniole Renfe, potrivit Reuters si EFE preluate de Agerpres. Totodata, reteaua de trenuri regionale…

- Parlamentul catalan a votat marti respingerea unei decizii a Curtii Supreme spaniole care i-a suspendat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont si alti cinci politicieni pro-independenta din functiile lor, marcand o noua distantare fata de Madrid, relateaza Reuters. Legislativul catalan si-a exprimat…

- Autoritatile spaniole s-au vazut nevoite sa evacueze luni dimineata o garnitura de metrou care circula pe linia 9 a Metroului din Madrid dupa ce laptopul unei femei i-a luat foc in geanta, in apropierea statiei Principe de Vergara, informeaza luni publicatia ABC. Incidentul a avut loc la ora locala…

- Madrid, 9 sep /Agerpres/ - Rafael Nadal, nr. 1 ATP, accidentat la genunchiul drept, a declarat forfait pentru meciul Spania - Franta, din semifinalele Cupei Davis, programat intre 14 si 16 septembrie la Lille, relateaza AFP. Capitanul echipei Spaniei, Sergi Bruguera a anuntat intr-un comunicat indisponibilitatea…