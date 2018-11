Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza la Buenos Aires! Returul finalei Copei Libertadores dintre cluburile argentiniene River Plate si Boca Juniors a fost amanat din cauza incidentelor!Autocarul echipei vizitatoare, Boca Juniors, a fost atacat cu o ploaie de pietre de suporterii lui River Plate in apropierea

- Fosta vedeta a fotbalului argentinian, Diego Maradona, l-a acuzat direct pe presedintele tarii sale, Mauricio Macri, pentru violentele de sambata seara care au determinat amanarea cu 24 de ore a finalei Cupei Libertadores, dintre echipele River Plate si Boca Juniors. ''Ce se intampla in tara…

- Dupa incidentele de dinainte de River - Boca, Diego Maradona l-a pus la zid pe președintele țarii, Mauricio Macri, candva lider la Boca. "Este cel mai prost președinte din istorie! Din cauza lui se intampla tot. E lamentabil ce vad in țara mea", a tunat El Pibe de Oro. ...

- River Plate și Boca Juniors ar fi trebuit sa joace returul finalei Cupei Libertadores astazi, de la 22:00. Partida a fost amanata pentru ora 23:00, din cauza incidentelor de pe strazile din Bueno Aires. In drumul spre stadion, autocarul celor de la Boca Juniors a fost atacat de fanii rivali cu pietre.…

- Nebunie in Argentina inaintea derby-ului River Plate – Boca Juniors, returul finalei Copei Libertadores. Peste 50.000 de fani au foast prezenti pe stadionul “La Bombonera”, la antrenamentul de joi al echipei pentru care Diego Armando Maradona a scris istorie.

- RIVER PLATE - BOCA JUNIORS. Nebunie in Argentina inainte de returul finalei Copei Libertadores. Peste 50.000 de fani au venit la antrenamentul de ieri al lui Boca Juniors inaintea marelui derby cu River Plate. Oficialii lui Boca Juniors au decis sa lase deschis antrenamentul de joi, ora 16:00, ora locala,…

- Jurnaliștii postului de radio uruguayan Radio Colonia au ales o modalitate originala de a transmite meciul Boca Juniors – River Plate (2-2), prima manșa a finalei Copei Libertadores . „Cel mai fierbinte derby al lumii”, cum a fost numit de influenta revista Four Four Two, naște de fiecare data pasiuni…

- "Superclasico" in finala Copei Libertadores. Pentru trofeul celei mai importante competitii inter-cluburi din America de Sud vor lupta in premiera marile rivale din Argentina, Boca Juniors si River Plate. Boca a eliminat-o din competitie pe gruparea braziliana Palmeiras.