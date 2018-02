Stiri pe aceeasi tema

- Nina Iliescu a fost mereu o prezenta discreta, astfel ca publicul larg nu cunoaste foarte multe detalii despre viata fostei prime doamne a Romaniei. Sotia lui Ion Iliescu a activat intr-un domeniu despre care multi cred ca este mai degraba destinat barbatilor.

- Ministrul Justitiei trebuie sa faca ceea ce ii cere legea, a declarat vicepresedintele PSD, senatorul Ecaterina Andronescu, referindu-se la o serie de afirmatii facute duminica seara in spatiul public referitoare la DNA."Ce am vazut aseara cred ca e absolut inspaimantator. Cred ca trebuie…

- Conform unor surse demne de incredere, Fane, nimeni altul decat varul lui Florin Vancica, fostul iubit al Roxanei Dobre, a castigat, recent, o suma impresionanta la jocurile de noroc, scrie spynews.ro. Dupa o noapte de povestit nepotilor, controversatul barbat a pus mana pe un milion de euro. Cu…

- Inca un divorț neasteptat in showbizul autohton. Un indragit interpret de muzica populara si sotia sa s-au despartit. Aurel Tamaș și soția sa au divortat dupa 20 de ani de relatie, potrivit antena3.ro. Acest divort a venit ca un soc si a surprins pe toata lumea. Cantarețul de muzica populara și partenera…

- Centrul Național de Arta Tinerimea Romana invita publicul marti, 13 februarie 2018, de la ora 19, la Palatul Tinerimea Romana si miercuri, 14 februarie 2018, de la ora 19, la Ateneul Roman, la recitalul Cvartetului Arcadia, compus din Ana Torok – vioara, Rasvan Dumitru – vioara, Traian Boala – viola…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a adunat o avere impresionanta de-a lungul anilor. Ionela Prodan, care in luna ianuarie a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme de sanatate , este una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara din țara noastra. Ionela Prodan, care…

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Sotia lui Nelu Sarbu, Gabriela, face dezvaluiri halucinante despre cum s-a stins din viata artistul. Cantaretul de muzica populara a ajuns la spital de doua ori, acolo unde i s-au prescris medicamente si a fost trimis acasa.

- Madalina a rupt tacearea la o emisiune de televiziune si a povestit cum se deruleaza povestea lor de dragoste. Kamara, dat de gol de AMANTA. Dezvaluiri INTIME ale tinerei care i-a stricat CASA "Eu nu ma consider amanta. Eu l-am cunoscut la cinci luni dupa ce s-a vorbit de divortul lor.…

- Barbatul suspectat ca si a injunghiat, vineri, fosta sotie intr o gradinita din Capitala a fost retinut de catre politisti, dupa mai multe ore de audieri, potrivit Romania TV. Urmeaza sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Educatoarea a fost transportata…

- Sute de oameni s-au adunat miercuri in Piata Victoriei din Bucuresti, la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, pentru a protesta fata de modificarile legilor justitiei si politicienii penali si corupti. Protestul are loc sub deviza “Uniti toti, ...

- Zeci de mii de romani au protestat sambata seara la București, dar și in marele orașe ale țarii impotriva tentativa guvernarii PSD de a modifica legile justiției. A fost un protest care a depașit toate așteptarile, potrivit Digi 24, au fost 60.000 de protestatari in București și inca 15 mii in țara.

- Inca o data, numarul protestatarilor ploiesteni a dezamagit crunt. Cu toate ca pe Facebook cateva sute s-au aratat entuziasmati de eveniment, la fata locului au venit 20 de persoane. Vazandu-se prea putini pentru un spatiu atat de mare, manifestantii au plecat spre case dupa un sfert de ora,…

- UPDATE 18.50: Numarul manifestantilor creste continuu. Sunt 7-800 de oameni care infrunta frigul patrunzator scandand in Piata Unirii impotriva "ciumei rosii". Peste 300 de oameni s-au strans pana la 18.30 in Piata Unirii. Protestatarii striga "Legi pentru toti, nu pentru hoti!" si alte sliganuri consacrate…

- Jurnalistul Dan Tapalaga susține ca trebuie o mobilizare fara precedent la protestele de strada pentru a bloca adoptarea unor masuri controversate in sistemul judiciar. ”Doar Parlamentul, sub presiunea strazii, mai poate evita o catastrofa. Situatia arata insa mult mai rau decat in februarie. Intre…

- Un tanar și-a donat o parte din ficat unei necunoscute. Romeo Kulcsar, de 23 ani, din Tașnad, județul Satu Mare a salvat viața unei tinere necunoscute pentru el, Marcuș Anett, in varsta de 24 de ani, din Chereușa, același județ. ”Am venit anul trecut in concediu și am auzit de cazul lui Anett… Apoi…

- Sotia premierului nipon, Akie Abe, a vizitat marti Scoala Japoneza din Bucuresti, asistand la un program pregatit de cursantii acesteia si de elevi care studiaza limba japoneza la Colegiul "Ion Creanga" din Capitala. "Ma bucur sa vizitez aceasta scoala si sa ii cunosc pe copiii de la Colegiul 'Ion…

- Sotia pedofilului politist a rupt tacerea! Femeia este socata de faptele celui care i-a jurat credinta vesnica. Și, susține ca ea nu a avut nici cea mai mica idee de comportamentul scandalos al celui pe care l-a luat de sot, in urma cu cativa ani. Ba mai mult, socul a fost imens pentru ea atunci cand…

- Dupa o indelungata absența din viața publica, Florin Salam a revenit cu o declarație emoționanta. Artistul se declarara entuziasmat de nunta fiicei sale, Bety Salam. "Ai emoții undeva, acolo in suflet. Și socru mic daca sunt eu voi fi tot un fel de socru mare. E emoția aia cand auzi. Te și…

- Oameni cu inima mare, din Vrancea și București, s-au hotarat sa faca un gest frumos acum, de sarbatori, pentru copiii de la Școala Primara Magura. Aproximativ 20 de suflete frumoase și-au propus sa modernizeze o unitate de invațamant din mediu rural, așa ca au ales comuna Jitia, dupa ce au aflat ca…

- Noi informații se vehiculeaza, dupa ce Roxana Dobre si Florin Salam s-ar fi desparțit. Dupa ce s-a scris ca tanara ar fi fugit cu fostul ei iubit, luand o suma considerabila de bani din conturile artistului, familia acestuia insista ca cele doua fetite ale cuplului sa nu ramana la el.

- Datele Institutului National de Statistica arata ca in Romania barbatii sunt mai bine platiti decat femeile. Aceasta realitate este confirmata si in casele celor mai puternici romani. Prima doamna, Carmen Iohannis, a castigat anul trecut de aproape sapte ori mai putin decat presedintele Iohannis. Exceptia…

- S-a stins din viața, in noaptea dintre prima și a doua zi de Craciun, Bogdana Apostu, violoncelista, soția celui care a fost marele sculptor George Apostu. Nascuta in București, Bogdana a trait alaturi de soțul ei, pana la stingerea lui din viața, la Paris. Impreuna cu fiica lor Maria Aneta, grafician…

- Mihaela se bucura din plin de momentele pe care le petrece alaturi de sotul sau, Silviu Prigoana. Dupa ce s-au casatorit in secret intr-o manastire departe de Bucuresti, cei doi par sa traiasca o frumoasa poveste de dragoste. Mihaela a vorbit la Antena Stars despre casnicia sa si a marturisit care este…

- La data de 24 decembrie 2008, Bruce Pardo, un individ de 45 de ani, din Covina, California, s-a deghizat in Mos Craciun, a mers la locuinta fostilor socri, unde a deschis focul, omorand noua oameni. Apoi a dat foc casei si a plecat, impuscandu-se ulterior in cap.

- Liderul grupului parlamentar al minoritatilor de la Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian, a declarat joi, la sedinta solemna dedicata Revolutiei din 1989, ca singurul fel in care se poate scapa de un fel de a gandi este acela de a spune ce gandesti."In 1989 aveam 30 de ani, ascultasem discursul…

- Florin Salam rupe tacerea. A confirmat desparțirea de Roxana Dobre și marturisește ca nu exista cale de intoarcere. Este pentru prima oara cand interpretul are o reacție dupa ce mama fetelor lui a facut declarații in direct la Antena 1. Chiar daca nu vrea sa arate, Florin Salam sufera mult dupa desparțirea…

- Roxana Dobre, care a afirmat ca iși dorește al treilea copil cu Florin Salam, a hotarat sa faca lumina in ceea ce privește ce se intampla intre ea și partenerul ei de viața, Florin Salam. „Oare peste o saptamana cu cine mai fug? Din rautate sunt facute. Nu vreau sa-i mai dam numele (n.r. Vancica,…

- Roxana Dobre a confirmat ca s-a certat cu Florin Salam si ca a plecat de acasa, insa neaga ca cei doi s-au despartit. Sotia manelistului sustine ca ea si Florin Salam s-au impacat dupa cearta pe care au avut-o si dupa plecarea ei de acasa.

- ”Fratele” lui Florin Salam a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , adevaratul motiv pentru care Roxana Dobre l-ar fi parasit pe manelist. Prietenul artistului sustine ca motivul nu ar fi fost relatia cu Vancica si a spus ca totul mocnea demult in familia celor doi. (CITESTE SI: Omul…

- Soția lui Florin Salam a decis sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui Vancica, mai vechiul ei iubit care, acum, e insurat. Și, ca sa nu mearga cu mana goala, Roxana Dobre a plecat și cu ceva de acasa de la Florin Salam. Mai exact, vreo 500.000 de euro,…

- Regele emerit al Spaniei Juan Carlos si sotia sa, regina emerita Sofia, au sosit vineri seara la Palatul Regal din Bucuresti si i-au adus un omagiu Regelui Mihai.Monarhii spanioli au fost intampinati de Principesa Margareta si de Principele Duda.

- Omul de incredere al lui Florin Salam a confirmat despartirea manelistului de Roxana Dobre. Apropiatul artistului a dezvaluit cum a plecat bruneta din casa lui Salam, dupa ce s-a spus ca ar fi fugit cu jumatate de milion de euro.

- "Am crescut de mic cu acest instrument in casa pentru ca unchii mei sunt profesori de muzica. M-a atras clarinetul pentru sunetele armonioase pe care le poate scoate și de trei ani m-am inscris la Școala de Muzica și Arte Plastice 'Victor Karpis' din municipiul Giurgiu unde studiez clarinetul. Chiar…

- Uniunea Teatrala din Romania – UNITER anunta ca editia 2017 a Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului” primeste piese de teatru pentru inscrierea in competitie pana la data de 30 ianuarie 2018 (data postei). Autorii pot trimite piesele prin posta sau prin depunere individuala…

- Politistia monitorizeaza postarile de pe Facebook, prin care lumea care iese in strada sa protesteze este incitata la violențe, ura și tulburarea ordinii publice. Ca urmare a unor astfel de derapaje, descoperite in contextul protestelor impotriva legilor justitiei, politistii au intocmit dosare penale…

- "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", noteaza Bloomberg. "Peste 15.000 de oameni au infruntat vremea rece - inclusiv aproximativ 10.000 in capitala - pentru a cere demisiile liderului social-democrat Liviu Dragnea si alte aliatilor sai,…

- Proteste au loc in aceasta seara in Capitala si in mai multe judete din tara. Potrivit digi24.ro, 16.000 de oameni prostesteaza in toata tara, 10.000 dintre acestia manifestand in Bucuresti.

- Fara sanse de calificare in grupa G, Lugano vine la Bucuresti pentru a testa mai multi fotbalisti care au jucat mai putin in acest sezon. Totusi, antrenorul elvetienilor, Pierluigi Tami, a anuntat ca echipa nu a venit in vacanta. Cum Lugano va avea parte de un meci important in campionat,…

- "Nu voi trimite nici un om la Bucuresti. Lupta impotriva abuzurilor trebuie sa aiba loc in Parlament, unde se fac legile, se dezbat cu societatea civila, cu asociatiile profesionale etc. Ce va transmite PSD cu acest miting, ca lupta impotriva justitiei?", a declarat pentru HotNews.ro unul din liderii…

- Mai multi lideri locali refuza sa trimita oameni in Capitala la mitingul de protest impotriva “statului paralel si ilegitim” si impotriva “abuzurilor”, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Potrivit acestora, nici premierul Mihai Tudose nu sustine ideea unui miting organizat de partid. Liderii…

- Noi proteste fata de Guvern sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament.

- Noi proteste fata de Guvern sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament.

- Simona Halep (26 de ani) lucreaza de aproape trei ani cu antrenorul Darren Cahill (52 de ani), ambii progresand impreuna in tot acest timp. Ajunsa pe locul 1 mondial, Simona descrie farmecul colaborarii cu Darren, omul care o inspira la fiecare turneu, chiar si prin simpla prezenta in loja ei.…

- Elvira Bolovan, in varsta de 17 ani a reusit sa castige, duminica, titlul „Miss Romania 2017“. Adolescenta din Targu-Jiu este pasionata de muzica. Ea a invatat la Liceul de Arte Targu Jiu, iar in prezent este eleva a Colegiului National de Arte „Dinu Lipatti” Bucuresti.

- Politia din Ialomita, Ilfov, Constanta, Calarasi si Bucuresti a organizat filtre pentru a-i prinde pe agresori. Operatiunea e coordonata de seful Inspectoratului de Politie din Calarasi.

- Pentru bucureșteni, #Dichisar este deja unul dintre cele mai așteptate targuri de Craciun. Anul acesta a crescut deja in casa noua, iar de Craciun va implini 10 ediții de cand aduna sub același acoperiș cei mai fun designeri și creatori romani de handmade. Ne bucuram sa anunțam ca vor sarbatori aceasta…

- Polițistul Marian Godina s-a implicat și el in campania Magic Home , stand 30 de minute pe un scaun langa un pat de spital, așa cum stau parinții langa copilul bolnav. Polițistul Marian Godina a scris apoi pe Facebook, rețeaua de socializare datorita careia a devenit cunoscut: „In cei aproape 12 ani…