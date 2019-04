Stiri pe aceeasi tema

- Benny Gantz, adversar al premierului Benjamin Netanyahu in alegerile legislative israeliene, si-a recunoscut miercuri infrangerea in cadrul unei conferinte de presa de la Tel Aviv, relateaza AFP. "Noi respectam decizia poporului", a declarat seful listei centriste Albastru-Alb care spera…

- Benny Gantz, rivalul lui Benjamin Netanyahu, a transmis miercuri un mesaj optimist, in prima sa reactie dupa alegerile generale din Israel, relateaza DPA, informeaza Agerpres.Citește și: Contre intre Cristina Tarcea și Florin Iordache la CCR - Intrebarea de 1000 de puncte adresata de șefa…

- Benny Gantz, principalul rival al premierului israelian Benjamin Netanyahu la alegerile legislative de marți, a întrerupt cursul unei zile decisive pentru a veni în ajutorul unui motociclist victima a unui accident de circulație, potrivit presei israeliene, preluata de AFP.Pe asfaltul…

- Likud, partidul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, l-a acuzat miercuri de "coruptie" pe principalul sau rival, Benny Gantz, la mai putin de doua saptamani pana la alegerile legislative din 9 aprilie, relateaza France Presse. "Likud ii cere procurorului de stat sa deschida imediat…

- Generalul in retragere Benny Gantz, rivalul premierului israelian Benjamin Netanyahu in alegerile legislative de la 9 aprilie, si-a lansat marti campania electorala, atacandu-l pe seful guvernului si facandu-si publice, in sfarsit, pozitiile politice, relateaza AFP, relateaza Agerpres.In fata…

