Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 22 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, miercuri, in urma unei explozii izbucnite intr-o uzina chimica din provincia Hebei, aflata in nordul Chinei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Incendiul a cuprins de asemenea 50 de vehicule, a informat agenția…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Statele Unite ale Americii (SUA) ar trebui sa respecte calea de dezvoltare a Chinei si interesele sale legitime, relateaza Reuters si Xinhua. Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri cu fostul secretar de stat american…

- Fostul secretar al Trezoreriei americane, Henry Paulson, a tras miercuri un semnal de alarma cu privire la riscul aparitiei unei "cortine de fier economice" intre SUA si China, daca cele doua mari economii ale lumii nu isi intensifica eforturile pentru reducerea tensiunilor comerciale, informeaza…

- Ministrul apararii german Ursula von der Leyen a pledat luni pentru o cooperare internationala mai stransa cu China, bazata pe reguli, in timpul unei vizite la Beijing, informeaza dpa preluata de Agerpres. In declaratia sa, Von der Leyen s-a referit si la 'militarizarea' Marii Chinei de Sud,…

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparatie cu ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a declarat presedintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agentia Tass, informeaza Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a declarat vineri ca dorește o abordare mai dura a Administrației Trump in ceea ce privește relațiile cu China, menționand ca „acțiunile Chinei trebuie ajustate”, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.Conform declarațiilor…

- Disparitia misterioasa a fostului sef al Interpol, anchetat pentru fapte de coruptie in China, tara sa natala, loveste in imaginea puterii de la Beijing si in ambitia de a-si creste prezenta in organizatiile internationale, comenteaza AFP.