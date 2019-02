Stiri pe aceeasi tema

- Colaborarea cuprinde cinci joint-venture-uri: REACH NOW pentru servicii multimodale de transport, CHARGE NOW pentru încarcare, FREE NOW pentru taxi ride-hailing, PARK NOW pentru parcare si SHARE NOW pentru car-sharing. "Serviciile noastre de mobilitate au dezvoltat…

- Veniturile consolidate ale grupului Telekom Romania in trimestrul al patrulea din 2018 au fost de 242,2 milioane de euro, in scadere cu 9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate joi de OTE Group. "Veniturile din servicii fixe din segmentul retail au scăzut cu 15,7%,…

- Veniturile consolidate ale grupului Telekom Romania in trimestrul 4 din 2018 au fost de 242,2 milioane de euro, in scadere cu 9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate joi de OTE Group. "Veniturile din servicii fixe din segmentul retail au scazut cu 15,7%,…

- Guvernul va aproba, marti, un act normativ privind selectia nationala a unui procuror care sa faca parte din Colegiul Parchetului European. Anuntul a fost facut de premierul Viorica Dancila. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader urmeaza sa prezinte Ordonanta, intr-o conferinta de presa, dupa sedinta de…

- Prim Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru domeniul resurselor energetice, Kent Logsdon, a vizitat Romania pentru a anunta o finantare de peste doua milioane de dolari pentru intarirea sectorului energetic al Romaniei, anunța Ambasada SUA in Romania.Cooperarea tehnica vizata este…

- Un monstru! Așa il catalogheaza jurnalistul Cristian Tudor Popescu pe liderul PSD Liviu Dragnea, dupa declarațiile acestuia privind taierea banilor de la Servicii pentru cumpararea de vitamina D care sa fie data copiilor din Romania. Popescu descrie declarațiile lui Liviu Dragnea ca fiind de un cinism…

- Pentru anul 2019 echipa Vorbeste Moldova are planuri ambițioase și mult entuziasm.Luni, de la 19:00, la PRIME, revine Vorbeste Moldova cu noi ediții. In cadrul emisiunii se va vorbi despre crima oribila care a avut loc in satul Sofia, raionul Drochia.

- Serviciile de informații și forțele de securitate din Venezuela au inchis și torturat militari suspectați ca au complotat impotriva guvernului. Anunțul a fost facut de Human Rights Watch (HRW) și Foro Penal, o organizație neguvernamentala din țara sud-americana. Unii deținuți au fost supuși unor abuzuri…