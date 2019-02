Rivalii BMW și Daimler se aliază și pentru dezvoltarea de mașini autonome Constructorii germani BMW și Daimler au semnat joi o noua înțelegere strategica pe termen lung pentru dezvoltarea de mașini autonome și pentru a face economii financiare în domeniu. Cele doua companii rivale au semnat un acord recent pentru servicii de mobilitate urbana și acum merg un pas mai departe. Goldman Sachs estima ca piața mașinilor autonome și a sistemelor de asistența la condus valora 3 miliarde dolari în 2015 și va ajunge la 290 miliarde în 2035.



