”Rivala din harem”, de Jean-Michel Thibaux | RECOMANDARE DE CARTE Cu oarecare influențe din aventurismul lui Zevaco, Stendhal și Dumas, romanul ”Rivala din harem” al scriitorului Jean-Michel Thibaux croșeteaza amestecul dintre orientalismul otoman și opulența venețiana intr-o poveste glazurata cu intrigi și iubiri, cu erotismul suculent și imprevizibile tradari, potrivit booknation.ro. Cartea este un motiv de destindere și de rememorare a filmelor de aventuri din copilarie, de resuscitare a nebuniei visurilor indraznețe, cand o altfel de lumina ne invelea in mangaieri imboldul de a merge inainte. Un roman a carui acțiune se desfașoara in locuri de vis, intr-una… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 27 de ani, a caștigat sambata turneul de la Wimbledon, dupa un meci de pus in rama cu Serena Williams, 37 de ani. Numai 3 greșeli neforțate ”Este cel mai bun meci facut de mine pe iarba”, a spus, la microfonul ESPN, imediat dupa joc, romanca favorita numarul 7 pe iarba londoneza. Cifrele…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy prezinta in cartea sa "Passions", care apare joi in Franta, amintirile sale politice si personale pana la ascensiunea sa la Palatul Elysee in 2007 si in treacat regleaza si cateva conturi, relateaza AFP. Pe 6 mai 2007, "cand mi-am vazut chipul…

- Cartea prof.dr.H.C. Gheorghe Mencinicopschi, „Crezi ca stii sa traiesti?! Alimentatia si longevitatea. O noua abordare holistica” (Editura Dharana, Bucuresti, 2019), lansata si in Bacau, miercuri 12 iunie, in Amfiteatrul al Scolii Postliceale Sanitare„Sanity”, se deschide cu o Rugaciune: „Doamne, daca…

- Intre 5 și 9 iunie, Piața Avram Iancu va gazdui Targul de carte in aer liber „Open Book”, aflat la ediția a doua. Edituri din Romania, Ungaria și Serbia iși vor prezenta cele mai recente volume aparute, cateva dintre carțile proaspete urmand sa aiba parte și de lansari in cadrul targului de la Arad.…

- Pinocchio, Cenușareasa, Zorro și alte personaje de poveste au fost pe viu la Carnavalul dedicat copiilor din centrul Craiovei. De 1 iunie, actorii Teatrului Colibri i-au bucurat pe micusi cu momente și personaje din spectacolele din repertoriu, precum: Alis in Țara Minunilor, Vrajitorul din OZ, Cenușareasa,…

- Ai ramas fara idei de cadou? Your Life Book, vine cu un concept unic! Iti poți pastra amintirile cu persoana draga, intr-o carte! Cartea se poate adresa jumatații tale, unui prieten bun sau chiar parinților. Ofera un cadou de suflet, pentru cineva drag! Ce poate fi mai frumos decat o carte despre cum…

- Direcția Județeana de Evidența a Persoanelor Sibiu, instituție aflata sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, prelungește programul de lucru cu publicul la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor de pe raza județului Sibiu pe care le coordoneaza. Read More...

- Ministrul Culturii susține ca presedintele Klaus Iohannis isi lanseaza sambata, la Iasi, o carte ''scrisa de altii'', solicitand informații referitoare la costuri. Daniel Breaz se declara nemulțumit de su...