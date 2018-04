Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam in Saptamana Mare, in care toti oamenii trebuie sa aiba grija la comportamentul lor, sa incerce sa fie mai buni, mai iertatori si mai linistiti. Crestinii incearca sa se schimbe in aceasta saptamana sfanta, iar un prim lucru in acest sens sunt rugaciunile pe care fiecare le rosteste zilnic.

- Crestinii ortodocsi sunt in Saptamana Patimilor, perioada care ne aduce aminte de suferintele, rastignirea si ingroparea Domnului. In aceasta perioada, Biserica ii invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu se denia. Termenul vine de la cuvantul slavon "vdenieldquo; si…

- Saptamana Patimilor care a inceput astazi, este ultima treapta la care ne supune Marele Post al Paștelui. De acum, intram intr-o perioada de pocaința și indreptare duhovniceasca menita sa ne pregateasca sufletul pentru marea sarbatoare a Invierii Domnului. Haideți sa rememoram impreuna cu parintele…

- Deniile din Saptamana Mare sunt slujbele care se savarsesc in fiecare seara. Denia din Lunea mare incepe la ora 18:00, iar Biserica a decis a se faca pomenirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacob și a smochinului neroditor. Iata ce simbolizeaza denia din Lunea Mare.

- In calendarul ortodox, pe 3 aprilie, are loc pomenirea precuviosului Nichita Marturisitorul, egumenul Manastirii Midichiei. Tot pe 3 aprilie pica Marțea Mare, a doua zi din Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Uite ce nu trebuie sa faci in Martea Mare!

- Creștinii ortodocși intra de astazi, 2 aprilie, în Saptamâna Mare, ultima în care se ține post înainte de sarbatoarea Sfintelor Paști. Aceasta perioada este unica în Biserica, atât din punct de vedere liturgic, cât și duhovnicesc. Luni, marți și miercuri,…

- Postul Pastelui se incheie cu Saptamana Mare, a patimilor lui Hristos. De-a lungul celor șase zile, pana la Paște, exista o serie de tradiții de care ar fi bine sa țineți cont. Cand se face pasca si cand se vopsesc ouale, de ce in Joia Mare se duc colaci la biserica și de ce in Vinerea Mare se ține…

- Deși in tara sunt in vigoare atentionari Cod galben de intensificari ale vantului, vremea se va imbuna in zilele ce urmeaza. Soarele va incalzi din nou majoritatea regiunilor, asa ca temperaturile se vor apropia de pragul unei zile de vara.

- Saptamana Patimilor este perioada dintre sarbatoarea Floriilor pana la Sambata cea Mare, inclusiv. Conform randuielilor canonice, in aceasta saptamana se ajuneaza pana spre seara. In fiecare seara, se oficiaza slujba Deniilor. Cuvantul ”denie” vine de la slavonul ”vdenie” și semnifica priveghere sau…

- Crestinii ortodocsi intra azi in Saptamana Mare, ultima din postul Pastelui. E o perioada in care multi isi amintesc de patimile lui Iisus Hristos. In serile din aceasta saptamana se oficiaza in biserici slujbele numite Denii, in cadrul carora sunt retraite ultimele gesturi si cuvinte ale lui Iisus…

- Crestinii ortodocsi intra luni, 2 aprilie, in Saptamana Mare, ultima in care se tine post inainte de sarbatoarea Sfintelor Pasti. Aceasta perioada este unica in Biserica, atat din punct de vedere liturgic, cat si duhovnicesc. „Adevarul“ va spune semnificatia fiecarei zile din Saptamana Patimilor.

- Guvernul a anuntat inainte de sedinta de saptamana trecuta ca analizeaza posibilitatea acordarii salariilor bugetarilor inainte de Paste. Dupa sedinta de guvern de joi insa, ministrii nu au mai venit cu precizari, semn ca decizia a fost amanata. Singura posibilitate ramane astfel sedinta de…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc azi Duminica Floriilor și se pregatesc sa intre in Saptamana Mare dinainte de Paști. In București sunt cateva sute de biserici ortodoxe, unele lacașuri de cult construite inca din secolele XIV-XV. HotNews.ro va propune o aplicație interactiva realizata de Esri care vine…

- Incepand cu ziua de Florii (Duminica Intrarii in Ierusalim a Domnului) se intra in ultima saptamana a Postului Pastilor, numita Saptamana Patimilor (Saptamana Mare), in care crestinii se pregatesc sa intampine marea sarbatoare a Invierii Mantuitorului Iisus Hristos, se arata intr-un material realizat…

- Ortodocșii praznuiesc, azi, Floriile sau Duminica Stâlparilor, cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, și sarbatoarea celor cu nume de floare. Duminica Floriilor sau a Stâlparilor (dupa denumirea ramurilor de palmier…

- SMS-uri, felicitari și urari onomastice creștine de Sarbatoarea Floriilor 2018 • Mesaje de Florii • Urari de Florii | sebesinfo.ro Creștinii ortodocși sarbatoresc duminica Floriile, ziua in care, in mod tradițional, persoanele cu nume de flori iși aniverseaza onomastica. ziarulunirea.ro va pune la dispoziție…

- In vechime, atat in Bizanț, cat și in Țarile Romane, Floriile se praznuiau cu multa solemnitate. Se considera ca mugurii de salcie sfințiți in aceasta zi prind puteri miraculoase pentru tot restul anului. Acești mațișori erau folosiți pentru vraji și descantece. De asemenea, Saptamana Patimilor avea…

- Dupa o scurta intrevedere privata cu prizonieri bolnavi, Papa a celebrat joi dupa-amiaza Slujba Cinei si ritualul spalarii picioarelor pentru 12 detinuti, provenind din sapte tari, incarcerati in inchisoarea pentru barbati Regina Coeli din Roma."Fiecare are sansa de a-si schimba viata si…

- Intr-un interviu acordat presei italiene in Saptamana Mare dinaintea Paștelui catolic, Papa Francisc spune ca ”Iadul nu exista – ceea ce exista este disparitia sufletelor pacatoase”, citeaza Agerpres La Reppublica. “Nu exista niciun iad in care sufletele pacatosilor sunt condamnate sa sufere…

- Floriile deschid saptamana cea mai importanta pentru pregatirile de Pasti, asa-numita Saptamana Mare, de dupa cele 40 de zile de The post Creștinii ortododocși praznuiesc, duminica, floriile appeared first on replicahd.ro .

- ZILE LIBERE 2018. Deputații au votat ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare libera. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata. Deputatii au adoptat-o cu 233 voturi “pentru”,…

- Creștinii romano-catolici din toata lumea sarbatoresc astazi Duminica Floriilor. Cu o saptamana inaintea Paștelui, la Vatican a avut loc o slujba religioasa oficiata de Papa Francisc. Oamenii au venit la slujba cu ramuri de palmier pentru a le sfinti.

- Crestinii romano-catolici sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim, zi numita popular Florii si care marcheaza intrarea in Saptamana Mare, ultima pana la Pasti. In Biserica Romano-Catolica, de Florii este si Ziua Tineretului, cand se organizeaza procesiuni publice cu flori si ramuri in amintirea intampinarii…

- Deniile sunt slujbe specifice Postului Mare. Acestea sunt savarsite in zilele de miercuri si vineri din saptamana a cincea a Postului si in fiecare seara din Saptamana Mare incepand din seara Duminicii Floriilor si pana in seara Vinerii celei Mari. Incepand de miercuri seara, in Bisericile Ortodoxe…

- Pe data de 11 martie, în Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sfântului Sofronie. Acesta a alcatuit Rânduiala Sfințirii Apei celei Mari, rânduiala care, iata, se ține pâna și-n ziua de azi.

- Sfintii Cuviosi Parinti straromani Ioan Casian si Gherman, care au vietuit pe meleagurile Scythiei Minor in secolul al IV-lea, sunt praznuiti in chip cu totul special in Arhiepiscopia Dunarii de Jos. O particica din mosatele lor se afla intr-o biserica din Galati.

- Vinerea Mare, zi libera. Solomon, PSD: Vremea lozincilor ca totul se rezolva prin munca trebuie sa treaca Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare…

- Incepand de astazi intram in Postul Mare, considerat de catre Biserica Ortodoxa cel mai important post de peste an. Postul Pastelui este si cel mai aspru, si cel mai lung post al Bisericii. Acesta dureaza 40 de zile, plus Saptamana Patimilor. Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru Sarbatoarea Invierii…

- Crestinii ortodocsi intra de astazi in cel mai lung si aspru post al anului - cel al Pastelui. Timp de 40 de zile, la care se adauga Saptamana Patimilor, oamenii vor exclude din alimentatia de zi cu zi carnea, lactatele si ouale.

- Cele mai tari superstitii legate de spalatul rufelor 1. Nu e indicat sa speli haine pe 1 ianuarie. Se spune ca daca faci asta vei avea parte numai de suferinte in plan amoros. Sa speli haine in prima zi din an inseamna sa iti speli norocul, adica sa il anulezi. 2. Si suedezii respecta o serie…

- Sambetele Postului Mare se respecta In general, ziua de sambata este dedicata morților. In anul calendaristic religios, sambata dinaintea duminicii lasatului sec de carne, sambetele Postului Mare, 6 la numar, pe alocuri chiar Joia Mare, Joia Inaltarii Domnului, special pentru eroi, sambata dinaintea…

- Stirea care spune ca 2.800 de biserici vor fi demolate in urma unei decizii a Senatului francez a fost preluata si raspandita pe situri si bloguri conspirationiste, nationaliste, ruso-file, ortodoxe sau alte asemenea.

- Crestinii ortodocsi marcheaza astazi Lasatului secului de carne sau Duminica Infricosatei Judecati. Iar de maine incepe Saptamana Alba, sau, cum se mai spune in popor, Saptamana Branzei.

- Moșii de iarna, praznic ținut in sambata morților, se consuma intr-un februarie cu miros de primavara. Sarbatoarea, incarcata de tradiții și semnificații, care difera de la o regiune la alta, are menirea de a-i pomeni pe cei plecați din aceasta lume, de a-i determina pe cei vii sa nu-i uite, obligandu-i…

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- ''Moșii de iarna'' marcheaza inceputul sambetelor morților, in numar de șapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De saptamana viitoare, ultima inaintea Postului Paștelui, credincioșii ortodocși lasa sec de carne.

- ''Moșii de iarna'' marcheaza inceputul sambetelor morților, in numar de șapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De saptamana viitoare, ultima inaintea Postului Paștelui, credincioșii ortodocși lasa sec de carne.

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- POMENIREA MORTILOR …. Pe 10 februarie, maine, sunt Mosii de Iarna sau Mosii de piftii. In fiecare an, in sambata premergatoare duminicii Infricosatoarei Judecati – ziua in care se lasa sec de carne pentru Postul Sfintelor Pasti, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuti la cele vesnice. Aceasta…

- Astazi creștinii ortodocși serbeaza Cinstirea Lanțului Sfintului Apostol Petru. Conform mitului, in trecutul indepartat satenii, care aveau vite, credeau in existența unui patron al lupilor, care sa-i conduca, caci aceștia erau deosebit de periculoși, mai ales, in timpul iernii. Se zicea ca in noaptea…

- George Vladimir Ivascu s-a nascut in Bucuresti, pe 15 februarie 1968. Din anul 1993, cand a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica (azi U.N.A.T.C.), a inceput sa joace pe scena Teatrului de Comedie, iar din anul 1996, pe scena Teatrului National „I.L. Caragiale" din Bucuresti. Pe internet…

- Cu o regretabila intarziere va notificam cu privire la apariția in spațiul public a fotografiei alaturate. Ea a fost realizata pe 7 ianuarie 2018, cand Preasfințitul Vincențiu a savarșit Sfanta Liturghie la Biserica cu hramul «Sfantul Ioan Botezatorul» din Slobozia. Și va juram ca n-am fi fluierat langa…

- Vremea rea nu i-a impiedicat pe crestini sa mearga la biserici pentru a lua din agheasma din Ajun de Boboteaza. Chiar daca nu atat de numerosi ca in alti ani, enoriasii au venit si la Catedrala Mitropolitana „Nasterea Domnului” din Chisinau ca sa ia apa sfintita despre care au convingerea ca e buna…

- Trans Bus va avea in curand o noua linie de autobuz. Va porni de la gara CFR, va strabate centrul orașului si va ajunge pana la Scurtesti, comuna Vadu Pașii. De asemenea, va fi creata o linie speciala, care ii va transporta pe muncitori inspre și dinspre zona industriala. Preturile practicate de operatorul…

- Creștinii din Egipt se confrunta cu persecuții la un nivel fara precedent, cu atacuri asupra bisericilor și cu rapiri de fete orchestrate de catre extremiștii islamiști, cu intenția de a le forța sa se...

- Pe 7 ianuarie, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ioan Botezatorul, numit Inaintemergatorul Domnului pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. Daca ieri crestinii ortodocsi au praznuit una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox, astazi este marcata o alta sarbatoare importanta:…

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, creștinii sarbatoresc ziua Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Iisus Hristos in Iordan. Aproape 2.000.000 de romani iși aniverseaza onomastica de Sfantul Ioan. Ioan Botezatorul a avut menirea de a pregati poporul pentru primirea…

- *** Numai cine are pe Dumnezeu drept Tata si pe Biserica drept Mama poate cunoaste ce inseamna sa fie un bun parinte pentru copilul sau. * Crestinii stiu ca, atunci cand sunt intr-o situatie dificila, trebuie sa se roage lui Dumnezeu si sa se ghideze dupa principiul: "Oare dragostea ce-ar face in situatia…