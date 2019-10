Ritualuri care vă aduc bani. Pași simpli pentru a vă îmbogăți Banii emana o energie puternica, iar omul nu reușește, intotdeauna, sa se alinieze cu ea, sa se ridice la nivelul ei sau sa o domine. Acesta este și motivul pentru care, de multe ori, omul muncește pe branci pentru a-și spori veniturile, dar rezultatul lasa de dorit. Alteriori insa este suficienta o analiza mai atenta a semnelor ivite in jur, pentru ca stabilitatea financiara sa vina, practic, de la sine. 1. Orice bancnota adusa in casa trebuie sa ramana in locuința dumneavoastra cel puțin 24 de ore inainte de a fi cheltuita. Incet, profitul iși va face apariția și se va inmulți. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

