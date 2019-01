Stiri pe aceeasi tema

- Bauturi dulci, prajituri industriale si tigari … Ofertele facute calugarilor budisti din Thailanda sunt din ce in ce mai daunatoare pentru sanatatea lor. Cum nu practica sporturi, din ce in ce mai multi sunt supraponderali. In totala contradictie cu religia. In fiecare zi, mii de calugari budisti primesc…

- Aproximativ trei milioane de cetateni venezueleni au parasit tara in urma crizei politice si erconomice cu care se confrunta Venezuela, majoritatea incepand cu anul 2015, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite, relateaza Reuters.

- Locuitorii unui sat din statul Uttar-Pradesh din Nordul Indiei au strivit cu un tractor, dupa care au batut pana la moarte un tigru, care a atacat un om.Potrivita canalului NTB, femala a atacat un barbat de 50 de ani, in apropierea Parcului National Dudhva.

- Atentia autorului clipului, inginerul Cobus Visser, i-a fost atrasa la un moment dat de o familie de lei, care a incoltit efectiv un facocer, pe care l-au pus la pamant. "La inceput am vazut un mascul urmat de doua femele. Pareau relaxati. Apoi o leoaica a vazut prada si a inceput vanatoarea", povesteste…

- Jan Hus a fost primul „rebel“ din sanul Bisericii romano-catolice. A condamnat luxul in care traiau oamenii bisericii, dar si implicarea lor in politica, plus dorinta acestora de putere si trai asemenea marilor nobili laici. Jan Hus a fost preot si a sustinut doctrina reformatoare pana la moarte. A…

- Avril Lavigne a dezvaluit ca starea de sanatate era atat de precara, incat s eimpacase cu gandul ca va muri. "Am stat in pat doi ani intregi. In timpul turneului din 2014 am inceput sa simt dureri in tot corpul, eram obosita, amorțita și nu ma puteam da jos din pat", a povestit Avril Lavigne.…

- O fetita de numai 11 ani se zbate intre viata si moarte la Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava dupa ce caruta in care se afla a fost spulberata de o autoutilitara marca VW Transporter. Teribilul accident s-a petrecut duminica seara, in jurul orei 20.00, la Fantanele, iar din ...

- Moarte suspecta intr-o localitate din Bihor. Directoarea adjuncta a Liceului Teoretic „Nicolae Jiga” din Tinca a murit la spital, iar soțul ei se afla in stare grava. Totul, se pare, ar fi pornit de la o conserva de ton.