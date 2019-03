Stiri pe aceeasi tema

- Al patrulea atelier de lectura „Ora sa STIM“ La Biblioteca municipala Adjud a avut loc al patrulea atelier de lectura pentru grupa de varsta: 7-10 ani. Elevul Ivan David, prof. Dorina Gheorghioiu de la Scoala Gimnaziala ,,Principele Radu”, elevele Mahu Ana–Maria si Glod Andreea, prof. Adriana Bocman…

- Inceputul primaverii aduce un suflu nou si odata cu el parca si dispozitia se schimba. Iata ce ar trebui sa faci in martie daca vrei sa ai o primavara de poveste si asa sa o tii tot anul! Pregateste-ti un ritual de infrumusetare Da, asa este, fiecare femeie ar trebui sa aiba propriul ritual de infrumusetare…

- De multa vreme dedic timp si energie pentru a explica de ce riscam sa amanetam pe termen mediu si lung bunastarea intregului oras printr-o dezvoltare haotica din punctul de vedere al noilor investitii imobiliare. M-ati auzit, desigur, vorbind despre „samsari", despre lipsa Planului de Urbanism General…

- Castigul salarial mediu net a crescut in decembrie 2018, nominal, cu 12,5% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 2.957 lei, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 8,9%, potrivit datelor transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). În noiembrie…

- Anexa la Decizia Consiliului Director Nr. 1018/18.12.2018 Anunt publicat in data de 22.01.2019 ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECTIE NR.1/2018 PE MASURA M4/6A INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE Ca urmare a eratei nr. 1/18.12.2018 la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) amintește ca Persoanele Fizice Autorizate (PFA) care in obiectul de activitate au peste 5 clase de activitați prevazute de Codul CAEN si Intreprinderile Individuale (II) care au peste 10 clase de activitați prevazute de codul CAEN au obligația…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din domeniul tehnologiei informației (IT) pot obține fonduri nerambursabile de cate 500.000 de euro – 3,5 milioane de euro fiecare, printr-o noua linie de finanțare europeana prin Politica de coeziune a UE, pentru care s-a anunțat perioada de inscrieri.…

- Episcopia Sloboziei si Calarasilor, prin structurile sale care ofera servicii social-filantropice, a desfasurat, in luna noiembrie a anului 2018, activitati pentru 592 de persoane aflate in dificultate, din judetele Ialomita si Calarasi, fiind oferite ajutoare materiale si financiare in valoare de 30.843…