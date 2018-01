Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Regelui Spaniei 2018. Azi, primele trei meciuri din sferturile de finala. Se joaca derby-ul catalan. Real evolueaza joi. Manșa tur Miercuri, 17 ianuarie 20:00 Atl. Madrid – Sevilla 20:00 Valencia – Alaves 22:00 Espanyol – Barcelona Joi, 18 ianuarie 22.30 Leganes – Real Madrid Citiți și Cupa Regelui…

- Ritual mai putin obisnuit in orasul San Bartolome de Pinares din Spania. Sute de oameni calare au trecut prin cercuri de foc. Spectacolul are loc anual, in ziua in care este sarbatorit Sfantul Anton, protectorul animalelor.

- Zeci de calareti au sarit prin flacari cu caii lor intr-un sat spaniol in aceasta saptamana, in cadrul unui festival anual despre care localnicii spun ca este parte integranta din cultura lor, dar pe care grupurile de protectie a animalelor il condamna, relateaza miercuri Reuters. Festivalul,…

- Ritual mai putin obisnuit in orasul San Bartolome de Pinares din Spania. Sute de oameni calare au trecut prin cercuri de foc. Spectacolul are loc anual, in ziua in care este sarbatorit Sfantul Anton, protectorul animalelor.

- FCSB este in Turcia in primul stagiu de pregatire al acestei ierni. Al doilea se va defașura in Spania, unde formația lui Nicolae Dica are programate 3 partide amicale. Roș-albaștrii pleaca in Spania pe 21 ianuarie și vor fi cazați in apropierea orașului Malaga. Pe 25 deja va juca un amica, cu Admira…

- Ionut Negoita zice ca vrea sa vanda, ca de data asta decizia e ireversibila, dar... Nimeni nu se atinge de Dinamo, desi pretul de patru milioane de euro, daca o fi asa!, este mai mult decat ieftineala pentru un club de calibrul celui din ”Stefan cel Mare”! Dar, cine stie, poate o fi vreun secret al…

- Real Madrid a pierdut cu Villarrea, 0-1, iar trupa lui Zinedine Zidane risca sa piarda și locul de Liga, statisticile condamnand antrenorul francez, care n-are nicio explicație pentru ca "mingea nu vrea sa intre in poarta". Benitez era demis la finele turului. "Fara gol, fara noroc, fara explicații".…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Gonzalo Montoya Jimenez, in virsta de 29 de ani, a inceput sa sforaie pe masa de autopsie, duminica, la morga din orasul Asturias. Cu patru ore inainte, decesul sau fusese constatat de medicii inchisorii din apropiere. Medicii legisti trasesera deja liniile pe corp in vederea efectuarii autopsiei, dar…

- O intamplare neobisnuita s-a petrecut intr-un spital al unei inchisori din Spania. Un detinut pe nume Gonzalo Montoya Jimenez a surprins o tara intreaga, dupa ce a inviat pe patul de morga. Barbatul si-a recapatat cunostinta, cu doar cateva ore inainte de efectuarea autopsiei. Socant, un infirmier…

- O companie aeriana va opera din Suceava zboruri spre Madrid, Spania, din primavara acestui an, dar si spre o noua destinatie din Italia, Verona, a anuntat, duminica, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. ''Suntem in discutii pentru introducerea de noi zboruri de pe Aeroportul…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Stefania Vatafu, in varsta de 24 de ani, este la prima experienta in strainatate. „Sunt foarte fericita pentru aceasta oportunitate oferita de UDG Tenerife Egatesa. Este o experienta noua pentru mine si, in acelasi timp, o provocare, pentru ca liga spaniola este una foarte puternica. Astept cu nerabdare…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunța ca sunt disponibile sute de locuri de munca pentru romani in Spania si Malta. Potrivit ANOFM, peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European. Cele mai multe sunt in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi…

- Mulți s-au temut de anul 2017. Un an cu multe tensiuni politice, cu alegeri in Germania, Franța, Austria și Olanda și Congresul Partidului Comunist in China, cu „bombe“ care au explodat ori au fost pe cale sa explodeze pe parcursul anului, in Spania și Italia, declanșarea negocierilor pentru Brexit,…

- Capitanul lui Dinamo, Paul Anton a fost transferat definitiv laA FK Anzhi Makhachkala, formatie care se afla pe locul 15 in prima liga din Rusia. Revenit la Dinamo in vara acestui an dupa transferul temporar in Spania la Getafe, Paul Anton a marcat in acest sezon competitional 6 goluri in 19 partide…

- Fox Com Serv Distribution, cea mai mare companie din grupul Fox controlat de familia Vulpe, si-a bugetat pentru anul viitor o crestere de pana la 10% a cifrei de afaceri fata de anul acesta. Conform informatiilor furnizate anterior de companie, cifra de afaceri estimata pentru acest an a firmei…

- In prezent exista cca. 250 de entitați ADR din 24 de state membre notificate catre Comisie si inregistrate in Platforma SOL., insa Polonia, Romania și Spania nu au notificat inca nicio entitate SAL . Comisia a publicat primul sau raport privind funcționarea platformei europene de soluționare a litigiilor…

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…

- Selecționerul Cosmin Contra iși petrece Sarbatorile in Spania. Tehnicianul fusese invitat la lansarea magazinului oficial al fostei sale echipei, Petrolul Ploiești . Selecționerul a declinat invitația echipei Petrolul Ploiești (azi in Liga 3), cu care a cucerit Cupa Romaniei in 2013, deoarece se afla…

- Ministerul spaniol de Interne a publicat un video explicativ cu 10 sfaturi pentru pregatirea populației in perspectiva unor posibile atacuri teroriste, informeaza corespondentul TVR la Madrid, Felix Damian.

- UE cere Romaniei sa-si racordeze localitatile la canalizare pana in 2018 Toate localitatile din România trebuie sa aiba canalizare, pâna la sfârsitul anului viitor, potrivit unei directive a Uniunii Europene. Vicepresedintele Asociatiei Comunelor din România, Eugen…

- Comandantul Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucoș, a declarat luni ca instituția nu considera ca fiind un incident folosirea cailor la protestul care a avut loc cu o zi in urma la București. "Jandarmeria nu considera ca fiind un incident folosirea cailor. Pe anul în curs am avut…

- 22 de oameni, printre care si un roman, au fost raniti noaptea trecuta intr-o dicoteca din Tenerife, Spania. A fost un incident despre care a dat informatii, in direct, la Telejurnal, corespondentul TVR Felix Damian.

- Susținatorii independenței Cataloniei au ieșit din nou in strada. Intre timp, guvernul Spaniei cerceteaza implicarea ruseasca in criza catalana, manifestata pe rețelele de socializare in ultima vreme. Cu ultimele informatii, corespondentul TVR in Spania, Felix Damian.

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont, urmarit de justitia din Spania, care intentioneaza sa obtina extradarea acestuia din Belgia, va fi cap de lista al partidului sau, la alegerile regionale anticipate care ar urma sa aiba loc în Catalonia la 21 decembrie, a anuntat formatiunea sa,…

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont s-a declarant pregatit sa "coopereze pe deplin" cu autoritațile belgiene, dupa ce Spania a emis un mandat european de arestare pe numele sau și al altor patru foști miniștri catalani, aflați în prezent în Belgia, relateaza Agerpres.…

- Chiar daca are mandat de arestare pe numele sau, iar justiția spaniola face eforturi sa-l aduca în fața completului de judecata, fostul lider catalan își traiește propria-i glorie. Mai nou, anunța ca este ''pregatit'' sa candideze la alegerile regionale anticipate…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a atacat, ieri, lipsa de transparența pe legile justiției, astazi, ministrul Tudorel Toader a venit cu propriul raspuns la acuzațiile șefului statului. Modalitatea de legiferare nu ii apartine ministrului, a fost replica lui Tudorel Toader. „Potrivit Legii 24, ministerele,…

- Parchetul spaniol a cerut joi emiterea unui mandat european de arestare a fostului premier catalan Carles Puigdemont și a patru dintre foștii sai miniștri, informeaza agenția spaniola EFE. Procurorul tribunalului Audiența Naționala a solicitat ca mandatul european de arestare sa fie transmis autoritaților…

- Un grup de parlamentari pro-independența din Scoția a înaintat o moțiune în care îndeamna la recunoașterea internaționala a votului din Parlamentul catalan pentru independența fața de Spania, informeaza joi Reuters citata de Agerpres. Parlamentarii scoțieni fac astel o presiune…

- Povestea lui Alexandru Lazar. A imparțit vestiarul cu Ronaldinho, i-a avut colegi pe Dica și pe Alibec, iar acum trage tare sa promoveze in Liga 1 cu Clinceni. Vezi toate (3) fotografiile Dupa perioade petrecute la PSG, Levante, FCSB sau Viitorul, mijlocașul Alexandru Lazar incearca sa puna umarul la…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Vasile Miriuta, s-a declarat dezamagit de evolutia echipei sale din meciul cu FC Viitorul, scor 0-4, si a anuntat ca ia in calcul sa renunte la mai multi jucatori la meciul din etapa urmatoare. "Imi pare rau, am avut incredere in unii dintre jucatori, dar la…

- Potrivit declaratiei procurorului general, Jose Manuel Maza, liderii catalani vor fi pusi sub acuzare pentru rebeliune, insurectie si pentru deturnarea fondurilor publice. Liderii catalani vor trebui sa raspunda acuzatiilor in fata Curtii Supreme de Justitie din Spania.Potrivit legilor…

- Procurorul general al Spaniei a anuntat ca liderii separatisti vor fi acuzati de rebeliune si secesiune prin actiunile lor care au vizat ruperea Cataloniei de Spania. Cu detalii Felix Damian, corespondentul nostru in Spania.

- Situația tensionata din Catalonia i-a determinat pe unii politicieni- nu știm daca este pentru imagine sau din pura solidaritate- sa posteze mesaje de incurajare și de susținere pentru romanii care traiesc acolo. Ludovic Orban, președintele PNL, a facut pe Facebook acest lucru. Reacțiile din partea…

- Barbatul ar fi filmat agresiunea si i-ar fi trimis imaginile mamei baiatului, care este plecata la munca in Spania. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Buzau, un barbat de 39 de ani din localitatea Bozioru si-ar fi agresat copilul de 12 ani, cercetarile in acest caz fiind in curs de desfasurare.…

- In legatura cu ultimile evoluții din Spania, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene reitereaza poziția sa cu privire la necesitatea respectarii principiului suveranitații si integritații teritoriale a Regatului Spaniei.

- Guvernul Spaniei va suspenda cu efect imediat autonomia Cataloniei, va prelua controlul administrativ direct asupra regiunii separatiste si va sesiza Tribunalul Constitutional pentru a anula decizia de proclamare a independentei, informeaza cotidianul El Mundo. Guvernul Spaniei s-a intrunit…

- "Catalonia este parte integranta a Spaniei și Statele Unite sprijina masurile constituționale luate de guvernul spaniol care vizeaza menținerea unei Spanii puternice și unite", a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. "Statele Unite sunt legate printr-o…

- Senatul spaniol l-a autorizat vineri pe premierul Mariano Rajoy sa conduca direct Catalonia, decizie luata la cateva minute dupa ce parlamentul de la Barcelona a declarat unilateral independența regiunii de Spania, transmit Reuters și AFP. Este de așteptat ca Rajoy sa convoace guvernul…

- Spania este pe cale sa preia vineri conducerea directa a Cataloniei, o decizie fara precedent ce risca sa provoace tulburari in regiune, in conditiile in care secesionistii cer parlamentului regiunii sa sfideze Madridul printr-o declaratie de indepenenta, informeaza Reuters.

- Ponferradina a caștigat meciul cu Villarreal 1-0, in turul Cupei Regelui Spaniei. Dinu Moldovan, portarul echipei de liga a 3-a a reușit patru intervenții formidabile și a primit trei stele in cotidianul AS. "Parada enorma in fața lui Cerișev", l-a laudat și Marca pe goalkeeperul roman de 27 de ani.…

- Catalanii din Franța au pregatit o vila dotata cu piscina și alte refugii pentru eventualitatea in care liderul catalan Carles Puigdemont și alții din conducerea regiunii spaniole vor fi nevoiți sa fuga de autoritațile de la Madrid, relateaza reuters.com. Deși scenariul in care liderii catalani fug…

- Anul 2017 a pus în calendar 14 zile libere, pe care specialiștii momondo.ro le-au potrivit în decembrie 2016 astfel încât sa se transforme în 29 de zile de vacanța. Urmatoarele zile libere pe lista sunt strâns legate între ele: 30 noiembrie, Sfântul…

- Presedintele Parlamentului European, italianul Antonio Tajani, a avertizat ca Europa trebuie sa se teama de inmultirea micilor patrii. El a facut aceasta declaratie intr-un moment in care Catalonia lupta pentru separarea de Spania, iar Lombardia si Veneto isi consulta locuitorii daca vor sau nu o autonomie…

- Un barbat din județul Neamț a reușit sa-și recupereze copilul de la statul spaniol. Bogdan Laurențiu N. a avut o relație in Spania cu o romanca ce nu implinise inca 18 ani, care a ramas gravida. Tanarul s-a desparțit de...

- Turneul Campioanelor începe în acest sfârșit de saptamâna, iar WTA a anunțat cele doua grupe ale competiției.Astfel, Simona Halep, numarul unu mondial, a fost repartizata în Grupa Roșie a Turneului Campioanelor de la Singapore , alaturi de ucraineanca…