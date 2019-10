Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele noi și vechi disponibile spre vanzare in Romania s-au apreciat și in septembrie – avansul s-a cifrat, insa, de data aceasta, la doar 0,6%. Un apartament poate fi achiziționat, la nivel național, cu 1.272 de euro pe metru patrat util, fața de 1.264 de…

- Locuințele s-au scumpit doar cu 0,6% in luna septembrie, in scadere de ritm, dupa ce in luna august a fost consemnat un plus de 1,2%, potrivit indicelui Imobiliare.ro. Mai mult, acesta indica scaderi de preț in Iași și Brașov, in vreme ce in alte orașe se ieftinesc apartamentele noi. Prețul mediu cerut…

- Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele (noi si vechi) disponibile spre vanzare in Romania au s-au apreciat si in septembrie – avansul s-a cifrat, insa, de data aceasta, la doar 0,6%, potrivit indicelui Imobiliare.ro, care releva scaderi de preturi in Iasi si Brasov.

- Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele (noi și vechi) disponibile spre vanzare in Romania s-au apreciat și in septembrie. Potrivit analizei Imobiliare.ro, deși tendința generala a prețurilor a fost una ascendenta in prima luna de toamna, in doua dintre marile orașe monitorizate au avut…

- Prețurile apartamentelor au urcat semnificativ la finalul verii. Iașiul și Capitala conduc in topul scumpirilor Prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi disponibile la vanzare in ultima luna de vara s-au majorat in toate marile orașe, arata o analiza Imobiliare.ro. Această tendință…

- Pe parcursul lui iulie, pretențiile vanzatorilor de apartamente s-au majorat atat pe plan național, cat și in cateva centre regionale importante, in frunte cu Bucureștiul. Astfel, potrivit unei analize realizate de portalul Imobiliare.ro, suma medie solicitată la nivel național a crescut cu…

- Pe parcursul lui iulie, pretențiile vanzatorilor de apartamente s-au majorat atat pe plan național, cat și in cateva centre regionale importante, in frunte cu Bucureștiul. Astfel, potrivit unei analize realizate de portalul Imobiliare.ro, suma medie solicitată la nivel național a crescut cu…

- Pe parcursul lui iulie, pretențiile vanzatorilor de apartamente (noi și vechi) s-au majorat atat pe plan național, cat și in cateva centre regionale importante, in frunte cu Bucureștiul. Astfel, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata la nivel de țara pentru o asemenea unitate locativa…