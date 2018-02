Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Comertului din UE au anuntat ca vor raspunde cu masuri de contracarare, daca Statele Unite introduc tarife de import la otel si aluminiu, a afirmat, marti, adjunctul ministrului german al Economiei, Matthias Machnig, transmite Reuters.

- SUA vor devansa Rusia, devenind cel mai mare producator mondial de petrol, cel mai tarziu in anul 2019, in conditiile in care cresterea productiei de petrol de sist va continua, a estimat marti directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, scrie Reuters. Potrivit IEA, la finele anului…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters.

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.Presedintele american Donald Trump a recunoscut…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.

- Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, a fost spitalizat in Statele Unite, anunta un oficial palestinian de rang inalt, precizand ca este vorba de un control de rutina, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Opt cetateni strani, inclusiv doi americani, au fost arestati preventiv in Serbia dupa ce au incercat sa patrunda in mod neautorizat ori sa fotografieze unitati militare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron se afla la cel mai scazut nivel din octombrie 2017, in urma unui sondaj ale carui rezultate au fost publicate duminica, scrie Reuters.In perioada 7 - 17 februarie, Ifop a realizat sondajul pentru Le Journal du Dimanche, iar 44% dintre repondenti…

- Un mare juriu federal a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic americane, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu acest dosar Robert Mueller, scrie AFP conform News.ro . Toti inculpatii sunt acuzati de complot in vederea…

- Industria solara din Statele Unite a pierdut aproximativ 10.000 de locuri de munca anul trecut, condusa de piete mature precum California si Massachusetts unde numarul de panouri solare au intalnit o crestere mai slaba in 2017, potrivit Reuters. Este pentru prima data cand angajarile din…

- Cresterea PIB-ului Romaniei este stimulata in principal de consumul privat, ritmul urmand sa incetineasca in 2018 si 2019, conform estimarilor privind perspectivele economice publicate miercuri de Comisia Europeana.

- Cresterea PIB-ului Romaniei este stimulata in principal de consumul privat, ritmul urmand sa incetineasca in 2018 si 2019, conform estimarilor privind perspectivele economice publicate miercuri de Comisia Europeana. - continua -

- Creșterea economica s-a accelerat in Romania, in 2017, PIB-ul real fiind estimat sa inregistreze o cifra record in perioada post-criza – 6,7% creștere. Principalul motor al creșterii a fost consumul privat, sprijinit indirect de reducerile de taxe și creșterile salariale din sectorul public și privat.…

- CE: Cresterea economiei Romaniei va incetini in 2018 si 2019 Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. ''PIB-ul României…

- Și-n 2017, Dubai a fost cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internaționali. Ritmul de creștere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, potrivit Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme atomice, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA in domeniul nuclear in care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, a afirmat, joi, ca toate prognozele despre economia britanica de dupa referendumul privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana s-au dovedit a fi eronate, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Coreea de Nord va considera act de razboi suspendarea in totalitate a aprovizionarii cu produse petroliere, avertizeaza ambasadorul Rusiei in Phenian, Aleksandr Matzegora, citat de site-ul agentiei Reuters. Natiunile Unite si Statele Unite au adoptat o serie de sanctiuni impotriva Coreei…

- Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete în Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia încetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), relateaza Reuters. Puterile mondiale au impus sanctiuni…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Presedintele american Donald Trump a negat ca Statele Unite isi vor muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in decurs de un an, contrazicandu-l pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Citigroup a inregistrat o pierdere trimestriala de 18 miliarde de dolari, in urma unor taxe introduse de noua reforma fiscala din Statele Unite, insa castigurile ajustate depasesc totusi asteptarile Wall Street-ului, potrivit Reuters. Reforma, semnata luna trecuta de presedintele Donald…

- Vicepremierul turc Bekir Bozdag a declarat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) ''se joaca cu focul'' infiintand o forta siriana de securitate la granita ce include militia kurda YPG, relateaza agentia Reuters. Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA,…

- Ministerul turc de Externe si-a avertizat, vineri, cetatenii care calatoresc in Statele Unite ca risca arestarea arbitrara si a indemnat la precautie in eventualitatea unor vizite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Steven Mnuchin, secretarul de Trezorerie al SUA, a declarat joi ca se asteapta ca Statele Unite sa renegocieze acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) cu Canada si Mexic sau sa renunte definitiv la acest acord, relateaza Reuters.

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters. Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur daca decizia…

- Canada a reclamat Statele Unite ale Americii la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) intr-un litigiu care, potrivit Administratiei Donald Trump, va aduce beneficii doar pentru China, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Conform indicatorilor standard ai evaluarii calitatii activitatii economice, anul 2017 a fost bun pentru Romania. S-a inregistrat o rata a cresterii economice la nivel de record european, deficitul bugetar s-a incadrat in limitele admise, rata somajului s-a situat la un nivel mai mult decat…

- Compania rusa Kaspersky Lab a dat luni in judecata administratia Trump, la un tribunal federal din Statele Unite, pentru ca guvernul american a privat-o de un drept prin interzicerea utilizarii softului sau anti-virus in agentiile guvernamentale, transmite Reuters, citata de news.ro.

- Un numar aproximativ de 258 de milioane de persoane sunt migranti internationali, potrivit Organizatiei Natiunilor Unite. Cel mai mare numar de migranti internationali, aproape 50 de milioane, traiesc in Statele Unite, noteaza Reuters.

- Un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, a declarat luni un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Washingtonul a…

- Grupul german Volkswagen anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, legate de scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel, a declarat directorul financiar al producatorului auto, Frank Witter, transmite NEWS.RO, citand Reuters.”Nu sunt deloc relaxat…

- Sanctiunile economice impotriva Rusiei, pentru implicarea in conflictul ucrainean vor fi prelungite inca sase luni, potrivit declaratiilor date de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza Reuters.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot fi un mediator in eforturile de a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.

- Numarul angajatilor din Marea Britanie a scazut cu 56.000 in perioada august-octombrie 2017, cel mai semnificativ declin din ultimii doi ani si jumatate, peste estimarile analistilor, un semn al incetinirii pietei fortei de munca, desi somajul se afla la cel mai scazut nivel din 1975, transmit BBC,…

- Un fost director pentru mediu si inginerie la divizia din Statele Unite a grupului german Volkswagen, Oliver Schmidt, a fost condamnat saptamana trecuta la sapte ani de inchisoare pentru rolul jucat in manipularea testelor de poluare a automobilelor diesel si ar putea solicia sa isi execute pedeapsa…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- Angajatorii americani au creat un numar de locuri de munca peste asteptari in noiembrie, un semn al soliditatii redresarii economiei, dupa ce, in septembrie si octombrie, activitatea economica a fost afectata de uraganele Harvey si Irma, transmit Reuters, Bloomberg si ...

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, s-a pronunțat marți pentru o politica mai curajoasa și mai puțin dependenta a țarii sale de Statele Unite, atragand atenția ca relațiile cu SUA 'nu vor mai fi niciodata același dupa Trump', dar și asupra riscului ca Uniunea Europeana și ONU sa-și piarda…

- Economia Romaniei, desi se confrunta in prezent cu o serie de riscuri, beneficiaza si de atuuri importante, cel mai important fiind stocul scazut al datoriei publice, comenteaza viceguvernatorul BNR Liviu Voinea, in cadrul Raportului asupra Stabilitatii Financiare, publicat luni, 4 decembrie, de…

- Racheta balistica nord-coreeana Hwasong-15, testata cu succes în cursul zilei de marti, are capacitatea sa ajunga în Statele Unite ale Americii, potrivit unor experti americani si sud-coreeni, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Ministerul sud-coreean al Apararii a caracterizat…

- Racheta balistica nord-coreeana Hwasong-15, testata cu succes in cursul zilei de marti, are capacitatea sa ajunga in Statele Unite ale Americii, potrivit unor experti americani si sud-coreeni, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Ministerul sud-coreean al Apararii a caracterizat proiectilul nord-coreean…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…