Stiri pe aceeasi tema

- Incident incredibil pe o sosea din Siberia, in timpul unei furtuni puternice: un automobil a fost lovit de doua ori de fulger in numai cateva secunde. Pasagerii nu au avut de suferit, masina fiind protejata impotriva fulgerelor.

- Cancan.ro a publicat fotografii și video cu Cristian Dide și alți protestatari #rezist de pe o plaja din Mamaia. Celebrul protestatar, care cerea donații pe Facebook, a coborat dintr-o mașina luxoasa Porsche Cayenne S. Sursa citata scrie ca Dide era la plaja alaturi de soția sa, la fel și…

- Un copil in varsta de patru ani a fost lovit de o autoutilitara, in orasul Murgeni, județul Vaslui, in timp ce incerca sa traverseze strada. In loc sa incerce sa il ajute și sa il duca la un spital aflat in apropiere, mai mulți oameni l-au filmat cu telefoanele mobile.

- Adrian avea 26 de ani și-a dat foc in mașina, langa Murfatlar. Baiatul a postat cu doar cateva minute inainte de tragedie un mesaj video, in care iși explica gestul. Satul de jignirile tatalui, el spune ca alege moartea. Adrian Lipan a murit in aceasta seara la spital, anunța surse medicale.

- Imagini șocante surprinse in apropiere de orașul Rișcani. Un cal a fost lovit de o mașina și lasat sa se chinuie intr-o balta de sange pe marginea drumului. Potrivit martorilor, totul s-a intamplat din cauza stapanului beat crița care nu supraveghea calul.

- Imagini accident sau sinucidere. Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un stalp. Baiatul se certase cu iubita lui.foto O masina condusa de un tanar de 21 de ani a izbit violent stalpul de sustinere al unei pasarele din Bistrita. In urma impactului, soferul, care era singur in…

- Imagini accident mortal in Maramureș. Un BMW lovit de tren in localitatea Fersig. O persoana a murit in urma impactului. foto Masina lovita de tren pe DC 65 in localitatea Fersig. Din pacate o persoana a decedat. Poltia si celelalte structuri la fata locului. Un tren a lovit o mașina la Fersig. Accidentul…

- Miercuri dimineata, in județul Timiș s-a inregistrat un act criminal de o deosebita violența soldat, pana acum, cu ranirea mai multor persoane și uciderea pe loc a unei alteia. Totul la inceput intr-un un parc din Faget unde un individ violent a taiat cu cuțitul un barbat și pe soția acestuia. Barbatul…