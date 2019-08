Stiri pe aceeasi tema

- Elevul Alin Popoviciu a postat pe Facebook fotografii din internatele unor licee din Turnu Magurele in care au fost cazați elevii participanți la concurs de comunicari științifice in domeniul istoriei. Paturile sunt cu lenjerie și saltele rupte, baile sunt insalubre, iar gandacii mișuna. ”Doamna Andronescu,…

- Doua mașini s-au ciocnit frontal la intrarea in satul Nicolaevca, raionul Sangerei. In urma impactului, sase persoane au fost ranite si au fost transportate la spital. Printre victime sunt și doi minori.In urma impactului, una dintre mașini a fost aruncata de pe carosabil.

- Ursoaica cu doi pui care de cateva zile ii terorizeaza pe locuitorii municipiului Campulung Moldovenesc a omorat cinci capre. Totul s-a intamplat in noaptea de miercuri spre joi, ursoaica intrand in curtea unui localnic, unde a omorat cele cinci animale. Fotografiile cu animalele moarte au fost ...

- Thibaut Courtois se relaxeaza in vacanța inainte de noul sezon la Real Madrid. Portarul Thibaut Courtois a fost surprins de paparazzi in Ibiza alaturi de modelul italian Sara Soldati, iar italienii scriu ca cei doi au o relație. Sara este una dintre cele mai frumoase și apreciate femei din Italia, modelul…

- Poliția de frontiera din SUA (CBP - Customs and Border Protection) a anunțat luni ca baza de date a agenției, care conținea fotografii și numere de înmatriculare auto ale cetațenilor, colectate de autoritați, a fost sparta, urmare a unui atac cibernetic, scrie Business Insider. Baza de…

- O soferita de 29 de ani a ajuns la spital cu mai multe rani, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac.Automobilul a derapat in timp ce circula pe drumul Ialoveni - Costesti. In masina se aflau si cei doi copii ai femeii, de 1 an si 3 ani, care sunt in afara oricarui pericol.

- Investițiile municipalitații in Timișoara au fost aproape blocate in primele cinci luni și jumatate din acest an pentru ca bugetul local nu a putut fi adoptat in lipsa celui național și celui județean. Abia la ultima ședința a Consiliului Local, desfașurata la inceputul acestei saptamani, consilierii…

- Doi copii au fost salvați din calea flacarilor de vecini, astazi, puțin dupa ora amiezii. Incendiul a avut loc la o casa din localitatea timișeana de frontiera Comloșu Mare. Flacarile au pornit intr-una dintre incaperi, iar cei care au alertat salvatorii au fost vecinii. Tot ei i-au salvat și pe cei…