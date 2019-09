Rita Ora a participat, sambata seara, la amfAR Gala, din cadrul Milan Fashion Week, unde a aparut intr-o rochie spectaculoasa. Vedeta a atras toate privirile din clipa in care a pașit pe covorul roșu. Artista a ales sa poarte, la acest eveniment, o rochie alba, cu aplicații stralucitoare. Ținuta superba a fost semnata de casa de moda Prada, care și-a lansat noua colecția de primavara-vara 2019-2020 in cadrul Milan Fashion Week. Aceasta și-a completat look-ul cu o coafura tip coc și un make-up natural, iar in picioare a purtat o pereche de sandale argintii. Vezi in Galeria FOTO cum a aratat ținuta…