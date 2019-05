Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Miley Cyrus cred ca artista este insarcinata, in pofida faptului ca soțul ei, Liam Hemsworth spune ca „au prea mulți caini” pentru a forma o familie. Miley a facut valuri pe internet dupa ce a postat o fotografie și un mesaj criptic. In imagine apare Cyrus alaturi de Hemsworth, inainte de…

- Rita Ora a petrecut atat de mult la Met Gala 2019 incat și-a pierdut sprancenele. Artista in varsta de 28 de ani a dezvaluit ca nu i-au mai ramas aproape deloc. Cantareața a postat o fotografie in care apare cu un look natural, dar in care sprancenele sunt aproape invizibile. „Consecințele Met sunt…

- Celine Dion este una dintre cele mai iubite artiste din lume. Viața ei bate filmul și, deși traiește frumos, departe de scandaluri, persoana ei naște in continuare diverse controverse. Motivul? Infațișarea sa.

- Rita Ora a purtat bijuterii Narcisa Pheres la Met Gala 2019! Metropolitan Museum of Art din New York a gazduit, luni seara, unul dintre cele mai asteptate evenimente ale anului! Este vorba despre Met Gala 2019, la care au participat unele dintre cele mai mari nume din industria modei, dar si cele mai…

- Actorul Jason Momoa, care a interpretat personajul Khal Drogo din serialul „Game of Thrones” și totodata protagonistul filmului „Aquaman”, și-a șocat fanii atunci cand a decis sa iși dea barba jos, pentru prima oara dupa șapte ani!

- Cutremurator, o indragita cantareata a murit la 36 de ani. Vezi cum au gasit-o politistii, fanii sunt SOCATI O cantareața cunoscuta și foarte apreciata a murit la doar 36 de ani. Oamenii legii și apropiații s-au ingrozit cand au aflat cum a fost gasita. Profita de tarifele promotionale pentru sezonul…

- Artista de muzica country Kate Cook a parasit aceasta lume la 36 de ani. Trupul sau a fost descoperit in aceasta dimineața intr-un tufis din apropierea casei. In ciuda imprejurimilor in care a fost gasita moarta regretata cantareața, oamenii legii nu trateaza cazul ca fiind o moarte suspecta, relateaza…