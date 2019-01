Stiri pe aceeasi tema

- Protagoniștii celei mai noi povești de dragoste de peste hotare sunt Rita Ora și fiul cel mare al soților Beckham, David. Umbla vorba ca Rita Ora a vrut sa puna gheruța pe moștenitorul imperiului Beckham, insa Victoria s-a opus vehement și i-a cam stricat planurile.

- Tot mai multe persoane care au vazut filmul Bird Box iau parte la intreceri cu ochii legați. Intrecerile Bird Box presupun efectuarea unor misiuni dupa modelul protagoniștilor din film, interpretați de Sandra Bullock, John Malkovich și Trevante Rhodes. Spre exemplu, exista teribiliști care aleg sa traverseze…

- Pugilistul american Tony Harrison a produs o surpriza sambata seara, in gala de la Brooklyn, invingandu-l, la categoria super-welter, versiunea WBC, pe compatriotul sau Jermell Charlo, detinatorul centurii. Dupa 12 runde, Harrison si-a adjudecat victoria la puncte prin decizie unanima,…

- Deși are un program foarte aglomerat in Turcia cu filmarile la emisiune, Andreea Mantea face astfel incat sa petreaca timpul ramas in compania fiului ei, David. Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea se afla in Turcia pentru o perioada de șase luni, dat fiind ca acolo filmeaza pentru emisiunea…

- La aproape șase ani de la divorțul de Iulia Albu, Mihai Albu a explicat care este relația pe care o are acum cu fosta sa soție. In anul 2013, fashion-editorul Iulia Albu divorța de designerul de pantofi Mihai Albu . Din casnicia Iuliei Albu și a lui Mihai Albu a rezultat o fiica, Mikaela . Mikaela,…

- Oradenii au invins meritat cu 2-0 pe Unirea Livada, succes coroborat cu semiesecul surprinzator al liderului CSC Sinmartin, scor 1-1, cu CSO Stei. Gazdele au deschis scorul in minutul 21, cand Remus Pasca a marcat cu capul din centratea lui Costea, facandu-si un frumos cadou in ziua cand…

- Elsa Hosk, aleasa sa poarte sutienul Fantasy Bra, in valoare de un milion de dolari, in prezentarea de moda Victoria’s Secret 2018, a dezvaluit care sunt produsele de beauty pe care le folosește in rutina sa zilnica de infrumusețare. Printre altele, supermodelul de 29 de ani a dezvaluit și unul dintre…