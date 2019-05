Rita Ora a purtat bijuterii Narcisa Pheres la Met Gala 2019!

Stiri pe aceeasi tema

- Rusoaica Maria Sharapova, locul 28 WTA, și americanca Serena Williams, locul 11 WTA, au avut apariții spectaculoase la Met Gala, unul dintre cele mai importante evenimente mondele ale anului. In timp ce cele mai importante jucatoare din circuit se afla in Spania, unde participa la turneul de la Madrid,…

- Inca o data vedetele au reușit sa uimeasca și unele chiar sa șocheze prin aparițiile lor pe covorul roșu. Intr-o seara plina de culoare, de eleganța și chiar de extravaganța, celebritațile au defilat cu ținutele lor in fața camerelor la Met Gala 2019. Met Gala 2019 s-a desfașurat, luni seara, la Metropolitan…

- Lady Gaga a fost prezenta la Metropolitan Museum of Art din New York in urma cu o seara, cu ocazia Galei Met. Artista a șocat pe toata lumea cand și-a facut apariția și a renunțat la loolkul cumințel pe care l-a afișat la Gala Premiilor Oscar.

- Intr-una din zilele lunii septembrie ale anului 1927, vremea s-a aratat a fi generoasa cu europenii. Dupa 15 ore si 15 minute de inotat, Mercedes Gleitze este asteptata de sute de spectatori la Dover, pe malul Canalului Manecii. Cade epuizata, dar ii multumeste lui Dumnezeu ca este inca in viata si…

- Metropolitan Museum din New York va inapoia Egiptului un sarcofag furat probabil in 2011, in plin tumult revolutionar care cuprindea tara. Piesa a fost achizitionata de la un negustor de arta din Paris pentru un pret de aproximativ 4 milioane de dolari, in 2017, potrivit Le Figaro, relateaza News.ro.Citește…

- Designerul american Michael Kors a transformat miercuri podiumul modei de la New York intr-o adevarata petrecere disco, prin care a adus un omagiu legendarului club Studio 54 si avandu-i ca invitati pe celebrul cantaret Barry Manilow si pe fosta top-model Patti Hansen, relateaza EFE. Michael Kors si-a…