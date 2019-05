Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 2 mai, a avut loc inmormantarea lui Razvan Ciobanu, decedat in a doua zi de Paște, intr-un accident de mașina. Printre cei care l-au condus pe ultimul drum s-a numarat fostul iubit, Marius, dar și vedete din Romania precum Rita Mureșan și Mircea Solcanu. Marius, fostul iubit al lui Razvan Ciobanu,…

- Peste 100 de persoane, intre care și Iulia Albu, Rita Muresan, Oana Roman, Catalin Botezatu și Raluca Badulescu, s-au prezentat, joi la Cimitirul Progresul din Capitala, unde urmeaza sa fie inmormantat creatorul de moda Razvan Ciobanu, conform Mediafax. Marius Lazureanu, fostul iubit al designerului,…

- Prietenii lui Razvan Ciobanu nu il vor putea vedea pe celebrul designer pentru ultima data. Buna sa prietena, Laura Vicol, a explicat și care este motivul. Familia lui Razvan Ciobanu a decis ca sicriul cu trupul sau neinsuflețit sa ramana inchis, asta pentru ca se așteapta ca multa lume sa ajunga la…

- Rita Mureșan a postat pe contul de socializare, un mesaj dur dupa moartea lui Razvan Ciobanu și este adresat celor care doar se dau prieteni de-ai designerului și care ar profita de pe urma dispariției acestuia, pentru publicitate. „Mulți se dau tai acum! Eu știu exact cine erau cu adevarat aceia! Voi…

- In urma morții lui Razvan Ciobanu, exista foarte mulți oameni care il plang acum pe creatorul de moda. Printre acești oameni, se numara și Rita Mureșan, care și-a pierdut un bun prieten. Insa, aceasta a simțit și altceva in afara de durere: revolta.

- Parintii lui Razvan Ciobanu au ajuns in aceasta dimineata la IML Constanta, acolo unde se afla trupul neinsufletit al designerului. Elena Ciobanu a fost surprinsa de Paparazzi Spynews in momente tulburatoare, pe care nicio mama nu ar trebui sa le traiasca.

- Observatorii astronomici vor fi dezamagiți sa afle ca luna nu va fi ea in sine roz, cu toate ca in unele situații luna plina devine roșiatica. Luna nu iși schimba ea culoarea, ci schimbarea are legatura cu fenomenele astronomice. Citeste si ANAF da banii inapoi. Este vorba de aproape doua…

- Fostul șef al Poliției Rutiere Lucian Dinița a fost achitat definitiv, luni, de magistrații Curții de Apel București, la capatul a patru ani de proces, dupa ce procurorii DNA l-au acuzat de corupție.