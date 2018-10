Stiri pe aceeasi tema

- Fiica celebrului Ozzy Osbourne a incercat sa isi schimbe viata, iar in urma cu un an a decis sa renunte la toate viciile si sa duca o viata linistita. Kelly Osbourne, in urma cu mai multe luni In luna septembrie, Kelly Osbourne a sarbatorit un an de abstinenta, insa pare ca renuntarea la alcool, droguri…

- Ana Baniciu a ajuns de nerecunoscut! Artista a trecut printr-o transformare radicala, iar fanii nu au recunoscut-o pe vedeta Antena 1 pentru ca acum arata… total diferit! Ana Baniciu a trecut printr-o transformare radicala. Artista a renunțat la blond pentru a intra in ”tabara brunetelor”! Ana Baniciu…

- Nu mai este mult panE ce Adela Popescu va da na"tere celui de-al doilea bEie:el. Vedeta este in ultimul trimestru de sarcinE "i, pe langE faptul cE se simte minunat, aratE minunat, iar acest lucru este de apreciat la o femeie insErciantE.

- Celebra actrița Nuami Dinescu, cunoscuta de toata lumea drept „Tanța”, s-a intrecut pe sine și a ajuns sa aiba o silueta de vis! Vedeta a slabit peste 25 de kilograme și se simte cum nu se poate mai bine.

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) uimexte pe terenul de fotbal, dar xi in afara acestuia. Prezentat la inceputul sEptEmanii de Juventus Torino, starul portughez a venit in Italia direct din vacantE. El a fost in Grecia, tarE in care a fEcut un gest incredibil!