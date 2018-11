Stiri pe aceeasi tema

- O continuare a lungmetrajului „Gladiatorul/ Gladiator”, care a luat cinci premii Oscar in 2000, intre care și cel pentru „cel mai bun film”, se afla in pregatire. Scenariul noului film il va urmari pe fiul Lucillei, personajului lui Connie Nielsen.

- Actorul spaniol Oscar Jaenada s-a alaturat distributiei filmului 'Rambo 5', in care mai joaca compatriotii sai, Paz Vega si Sergio Peris-Mencheta, informeaza blogul Deadline, citat miercuri de EFE. In 'Rambo 5: Last Blood', protagonistul, veteranul razboiului din Vietnam John Rambo,…

- Cineastul Tim Story, cunoscut pentru seria „Fantastic Four”, se afla in negocieri cu Warner Bros. Animation Group pentru a regiza un film live-action hibrid „Tom si Jerry”, informeaza The Hollywood Reporter, scrie news.ro.„Tom si Jerry” - serial animat creat de William Hanna si Joseph Barbera…

- Tanarul actor american Ansel Elgort, in varsta de 24 de ani, va fi protagonistul noii versiuni a filmului 'West Side Story', pe care o pregateste Steven Spielberg, potrivit publicatiei The Hollywood Reporter citata marti de EFE. Actorul va juca rolul lui Tony pe care l-a interpretat Larry Kert…

- Actorul american Aaron Paul, cunoscut din 'Breaking Bad', se va alatura distributiei serialului 'Westworld' din al treilea sezon, potrivit blogului de specialitate Deadline citat de EFE. Nu s-au aflat inca detalii ale personajului pe care il va interpreta Aaron Paul, insa Deadline asigura…

- Dramaturgul si scenaristul Neil Simon, care a stabilit un nou ton in comedie, prin piese ca „The Odd Couple” si „Barefoot in the Park”, scriitor premiat cu Pulitzer si Tony, a murit duminica, la varsta de 91 de ani.Citește și: ȘOC la cununia civila a lui Valentin Dragnea: Cine A LIPSIT de…

- Actrita de origine latinoamericana Eva Longoria se va alatura distributiei filmului 'Dora the Explorer', unde o va interpreta pe mama tinerei protagoniste, potrivit revistei de specialitate The Hollywood Reporter, citata marti de EFE. Proiectul studioului Paramount o are ca protagonista…

- Actorul cubanez William Levy a anuntat ca se alatura distributiei musicalului ''Star'', o productie de televiziune in care va juca alaturi de vedete precum Queen Latifah si Benjamin Bratt, relateaza EFE. "Dupa ce am lipsit cinci ani din televiziune si am primit mesaje in…