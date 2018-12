Stiri pe aceeasi tema

- Mox Nicolae a trecut pe la toti copiii, iar Rita, fetita Laurei Cosoi a avut parte de prima sa experientE de acest fel. Actrita xi sotul sEu, Cosmin, au vrut ca primul an de Mox Nicolae al fetitei lor sE fie unul de neuitat, iar acest lucru chiar s-a intamplat.

- Emotii pentru inspectorii Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Gorj, dupa ce au fost sesizati de existenta unui porc bolnav intr-o gospodarie din comuna Balanesti. In urma analizelor de laborator, a reiesit ca animalul nu era infestat cu pe...

- Pasionata de machiaj inca din timpul liceului, frumoasa make-up artista a realizat o mulțime de cursuri in acest domeniu. Cea mai importanta școala de machiaj absolvita este „MKC Beauty and Fashion Academy” din Roma. Tot in Italia a lucrat un an de zile ca make-up artist insa s-a intors acasa, in Targu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri, ca nu are emotii in ceea ce priveste remanierea Guvernului, conform Agerpres. "Fiecare membru al Guvernului si-a asumat acest mandat, si-a asumat ca va veni un moment in care se va face o analiza si ca in functie de acea analiza…

- Laura Cosoi a devenit mama in urma cu patru luni. Chiar daca nu a trecut mult, actrița și soțul ei s-au hotorat sa o duca pe micuța lor in prima ei vacanța in strainatate. Ei au ales ca destinație Franța. Laura Cosoi a marturisit ca are emoții inainte de vacanța. Pentru Rita este prima ei […] The post…

- Rita, fetița Laurei Cosoi, a implinit azi 4 luni, motiv pentru care mama ei a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie cu chipul micuței. Uite cum arata Rita la 4 luni! Laura Cosoi a devenit mama pentru prima oara pe 11 iunie anul acesta, la varsta de 36 de ani. Frumoasa blonda și soțul acesteia,…

- Monica Gabor se dovedește a fi mama perfecta pentru baiețelul lui Mr. Pink. Nu numai ca avut-o alaturi de ea, toata vacanța de vara, pe Irinuca Columbeanu, dar l-au cooptat in ”echipa” și pe Anthony, baiatul lui Mr. Pink. Irina s-a intors in Romania dupa terminarea vacanței de vara, iar Monica Gabor…

- Universitatea Craiova s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, marti seara, dupa ce a invins liderul ligii secunde, Sportul Snagov, cu scorul de 2-0 (1-0), intr-un meci...