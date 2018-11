Risti amenzi uriase daca daca nu ai anvelope de iarna. In plus, Politia iti ridica talonul pe loc

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Politiei Romane au postat pe pagina de Facebook a institutiei un apel catre toti soferii care folosesc flash-urile, in semn de avertizare pentru ceilalti participanti la trafic, in momentul in care apare un mijloc de monitorizare a vitezei

- Cea mai mare greseala pe care o poate un sofer este sa interpreteze în maniera proprie informatiile prevazute în lege sau sa se ghideze dupa ureche când vine vorba de cauciucurile de iarna si de folosirea lor.

- Amenzi usturatoare, de la 1.300 la 2.900 de lei, și reținerea certificatului de inmatriculare. Asta risca șoferii care circula fara anvelope de iarna pe drumurile acoperite cu zadapa, gheața sau polei.

- Pentru a fi acceptate ca anvelope de iarna, cauciucurile trebuie sa fie inscriptionate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fara a include in aceasta categorie anvelopele marcate numai cu inscriptia ,,all seasons”.

- Cauciucurile de iarna sunt obligatorii in cazul in care se circula pe drumuri publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, potrivit Codului Rutier. Toți șpferii trebuie sa aiba mașina dotata cu anvelopele potrivite indiferent de sezon. In fiecare an exista o confuzie printre posesorii de masini privind…

- Daca ai in mașina obiecte care-ți reduc vizibilitatea, ai face bine sa mai renunți la ele. Poliția are dreptul sa aplice amenzi usturatoare in astfel de cazuri. Este un obicei des intalnit la majoritatea conducatorilor auto din intreaga lume sa-și atarne la oglinda retrovizoare diverse obiecte. Fie…

- Cozi la punctele de trecere a frontierei de stat de la Petea și Urziceni. Este cod roșu în ambele puncte, potrivit aplicației Trafic Online a celor de la Poliția de Frontiera, scrie Realitateadesatumare.net.