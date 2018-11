Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistii de la Rise Project au prezentat luni, 5 noiembrie, doua mail-uri atribuite lui Valentin Stefan Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, trimise catre directorul general al Tel Drum, Petre Pitis, in anul 2010.Din ele reiese faptul ca Dragnea Jr. ii cere lui Pitis ajutor financiar pentru…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, 5 noiembrie 2018: „Eu nu am legatura cu acea valiza, poze cu mine cred ca sunt mii in aceasta țara, unii poate le țin pe tableta, alții sub perna.” De la o valiza care ar fi fost gasita pe un camp din Teleorman a pornit investigatia Rise Project. Jurnalistii spun ca…

- Liviu Dragnea a dat un prim raspuns despre documentele publicate de Rise Project. Conform unor acte, fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, i-a trimis un mail lui Petre Pitiș, patronul Tel Drum, in care ii cerea bani. Liderul PSD”Daca sunt mail-uri intre ei sa fie sanatoși, sa le explice.…

- Jurnaliștii de la Rise Project au publicat, luni, primele dezvaluiri, la aproape doua zile dupa ce anunțau ca au intrat in posesia unei valize pline cu documente și imagini legate de personajele care gravitau in jurul lui Liviu Dragnea și al afacerii Tel Drum.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat ca, din punctul lui de vedere, apariția valizei Tel Drum a fost facuta posibila de catre unii dintre membri de partid, cei care au facut parte din grupul puciștilor, scrie Mediafax. Aparitia valizei cu documente Tel Drum ar fi o incercare a unor oameni „asociati…

- Dupa izbucnirea scandalului #Teleormanleaks, liderii PSD au refuzat sa comenteze și prefera sa vada ce reacție va avea loderul, Liviu Dragnea, dar președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a facut nota discordanta și a declarat ca indiferent de soarta liderului, partidul are de caștigat, scrie realitatea.net.…

- Jurnaliștii de la Rise Project au publicat sambata seara (pe Facebook, nu și pe site-ul publicației) informația ca o valiza care ar conține documente secrete ale Tel Drum a fost gasita de un localnic din Teleorman pe proprietatea lui și a ajuns in posesia lor prin intermediul unei surse din județ. Pe…